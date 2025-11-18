Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maltańskie media jasno po meczu z Polską. Zaznaczają jedną rzecz. To dlatego przegrali

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Na zakończenie fazy grupowej kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe z Maltą 3:2. Spotkanie zdecydowanie nie było najlepsze w wykonaniu naszych zawodników, lecz mimo trudności, jakie napotkali wywalczyli wygraną. Bohaterem został Piotr Zieliński, który w 85. minucie ustalił wynik meczu. W maltańskich mediach nie brakuje pochwał dla ekipy Emilio De Leo, a także wskazań, dlaczego poniosła porażkę.

Mecz Malta - Polska
Mecz Malta - Polska Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty ImagesGetty Images

Zdecydowanie nie tak wyjazd na spotkanie z Maltą wyobrażała sobie piłkarska reprezentacja Polski. Podopieczni Jana Urbana wydawali się rozpędzać z każdym meczem, co udowodnił niedawny remis 1:1 z Holandią, rywalem z najwyższej półki. Mimo to na zakończenie kwalifikacji i jednocześnie w ostatnim meczu w 2025 roku "Biało-Czerwoni" na obiekcie w Ta' Qali nie spisali się najlepiej.

Zagrali zdecydowanie najsłabszy mecz za kadencji aktualnego selekcjonera i dość długo męczyli się z niżej notowanymi rywalami. Dodatkowych nerwów na pewno dokładał fakt, że Polacy tego starcia przegrać nie mogą. Wszystko ze względu na potencjalne rozstawienie w pierwszym koszyku podczas losowania par barażowych.

Polska dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, jednakże Malta dwukrotnie zdołała wyrównać. Sprawy w swoje ręce w 85. minucie wziął jednak Piotr Zieliński, który strzałem z dystansu pokonał golkipera rywali i ustalił wynik meczu na 3:2 dla Polski.

    W nieco gorszych humorach byli reprezentanci Malty, lecz mimo to w tamtejszych mediach pojawiają się same pochwały za postawę na boisku. Podopieczni Emilio De Leo zaprezentowali się w tym spotkaniu znakomicie, i jak zaznacza serwis maltafootball.com dali z siebie wszystko.

    - Po zwycięstwie nad Finlandią w ubiegłym tygodniu, reprezentacja Malty zaprezentowała się znakomicie, chociaż ostatecznie przegrała 2:3 z Polską. Chłopcy w czerwonych strojach dali z siebie wszystko i dwukrotnie zdołali odrobić straty po stracie gola. Finalnie jednak to goście zwyciężyli i zgarnęli trzy punkty, zajmując drugie miejsce za zwycięzcą grupy, Holandią - czytamy.

    Maltańczycy chwalą swoją kadrę, o tym teraz piszą

    W podobnych tonach napisano w dzienniku "Times of Malta". Ich zdaniem gol Piotra Zielińskiego w końcówce spotkania złamał serca tamtejszym kibicom. Do tego ponownie pochwalono ekipę gospodarzy, która dzielnie walczyła z naszą reprezentacją.

    - Bramka Zielińskiego zdobyta pięć minut przed końcem meczu złamała serca mieszkańców Malty, a Polska z trudem wywalczyła zwycięstwo 3:2 w emocjonującym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata na Stadionie Narodowym. Był to trudny mecz dla dzielnej drużyny maltańskiej, która zdołała stawić czoła przeciwnikom i dwukrotnie zdołała wyrównać wynik - podsumowano.

    Zdaniem maltasport.mt o porażce zdecydował pech i Polacy okazali się lepsi jedynie dzięki trafieniu Piotra Zielińskiego.

      - Porażka na papierze, ale występ pełen charakteru, jakości i dumy. Malta stanęła twarzą w twarz z czołową europejską drużyną i przegrała jedynie dzięki trafieniu Piotra Zielińskiego na koniec. Wysiłek, walka i wiara w zwycięstwo na Stadionie Narodowym Ta' Qali sprawiły, że kibice bili brawo jeszcze długo po ostatnim gwizdku - dodano.

      W ten sposób zakończyła się faza grupowa kwalifikacji do MŚ w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Polacy uzyskali 17 punktów i o awans do turnieju powalczą w barażach. Aby utrzymać miejsce w pierwszym koszyku swoich wtorkowych spotkań nie mogą przegrać Duńczycy (ze Szkocją) oraz Austriacy (z Bośnią i Hercegowiną).

      Włochy - Norwegia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Piotr Zieliński
      Piotr ZielińskiLeszek SzymańskiPAP
      Intensywna akcja podczas meczu piłki nożnej, kilku zawodników rywalizuje o piłkę w powietrzu, wszyscy skoncentrowani na zdobyciu przewagi, kibice widoczni w tle tworzą sportową atmosferę.
      Robert Lewandowski podczas meczu Malta - PolskaLeszek SzymańskiPAP
      Dwóch piłkarzy w dynamicznych pozach walczy o piłkę na murawie, zawodnicy w czerwonych strojach oraz biały piłkarz z numerem 9 są w centrum akcji, sędzia w żółtej koszulce obserwuje przebieg gry, w tle widownia na stadionie.
      Robert Lewandowski goni Kurta Shawa w meczu Malta - PolskaLeszek SzymańskiPAP

