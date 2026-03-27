Majdan wkroczył do akcji. Tak skomentował zachowanie Nawrockiego po meczu

Karol Nawrocki jest ogromnym fanem piłki nożnej, dlatego nie mógł przegapić meczu reprezentacji Polski w barażach. Po emocjonującym meczu, zakończonym zwycięstwem Polski 2:1 i awansem do finału baraży o mistrzostwa świata, prezydent odwiedził piłkarzy w szatni, a nagranie z udziałem polityka i podopiecznych Jana Urbana błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Na filmiku lider polskiego narodu krzyczał: "Kto wygrał mecz?", a drużyna i sztab odpowiadali gromkim "Polska!".

Karol Nawrocki po meczu wparował do szatni reprezentacji Polski. Radosław Majdan ocenił jego zachowanie

Jego zachowanie natychmiast skomentował Radosław Majdan. "To jest taka standardowa procedura. Ten okrzyk mówi "jestem z wami, jestem jednym z was". Patrząc na historię prezydenta i jego powiązania z piłką nożną, należało się tego spodziewać" - stwierdził w rozmowie z serwisem "Plotek", przypominając, że Nawrocki swego czasu także błyszczał na boisku. Wiadomo, że grał w juniorach Lechii Gdańsk, a następnie był członkiem drużyny ex Siedlce Gdańsk.

Majdan nie ukrywał, że obecność prezydenta z pewnością wiele znaczy dla reprezentacji Polski, zwłaszcza biorąc pod uwagę wagę czwartkowego spotkania. "Myślę, że nasi piłkarze nie wybiegają za daleko, jeśli chodzi o preferencje polityczne. Bardziej doceniają to, że prezydent pogratulował im, zszedł do szatni i zamanifestował z nimi to ważne zwycięstwo. To było dla nich sympatyczne" - stwierdził.

Tymczasem przed "Biało-Czerwonymi" kolejne ważne spotkanie. We wtorek 31 marca zmierzą się oni z reprezentacją Szwecji w Sztokholmie, a triumfator tego meczu zdobędzie bilet na tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Pierwszy gwizdek na Friends Arena usłyszymy o godzinie 20:45, a relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania Beata Zawadzka East News

Chwilę po kluczowym momencie - golu Piotra Zielińskiego Leszek Szymański PAP

Radosław Majdan Grzegorz Wajda/REPORTER East News

