Majdan wkroczył do akcji. Tak skomentował zachowanie Nawrockiego po meczu

Oprac.: Amanda Gawron

Karol Nawrocki po zwycięstwie reprezentacji Polski nad Albanią pojawił się w szatni piłkarzy, gdzie w charakterystyczny sposób świętował wygraną. Nagranie z udziałem polityka i kadry błyskawicznie obiegło media społecznościowych, a od komentarza nie powstrzymał się Radosław Majdan. Były reprezentant Polski tak ocenił zachowanie lidera polskiego narodu.

Karol Nawrocki jest ogromnym fanem piłki nożnej, dlatego nie mógł przegapić meczu reprezentacji Polski w barażach. Po emocjonującym meczu, zakończonym zwycięstwem Polski 2:1 i awansem do finału baraży o mistrzostwa świata, prezydent odwiedził piłkarzy w szatni, a nagranie z udziałem polityka i podopiecznych Jana Urbana błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Na filmiku lider polskiego narodu krzyczał: "Kto wygrał mecz?", a drużyna i sztab odpowiadali gromkim "Polska!".

Jego zachowanie natychmiast skomentował Radosław Majdan. "To jest taka standardowa procedura. Ten okrzyk mówi "jestem z wami, jestem jednym z was". Patrząc na historię prezydenta i jego powiązania z piłką nożną, należało się tego spodziewać" - stwierdził w rozmowie z serwisem "Plotek", przypominając, że Nawrocki swego czasu także błyszczał na boisku. Wiadomo, że grał w juniorach Lechii Gdańsk, a następnie był członkiem drużyny ex Siedlce Gdańsk.

Majdan nie ukrywał, że obecność prezydenta z pewnością wiele znaczy dla reprezentacji Polski, zwłaszcza biorąc pod uwagę wagę czwartkowego spotkania. "Myślę, że nasi piłkarze nie wybiegają za daleko, jeśli chodzi o preferencje polityczne. Bardziej doceniają to, że prezydent pogratulował im, zszedł do szatni i zamanifestował z nimi to ważne zwycięstwo. To było dla nich sympatyczne" - stwierdził.

Tymczasem przed "Biało-Czerwonymi" kolejne ważne spotkanie. We wtorek 31 marca zmierzą się oni z reprezentacją Szwecji w Sztokholmie, a triumfator tego meczu zdobędzie bilet na tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Pierwszy gwizdek na Friends Arena usłyszymy o godzinie 20:45, a relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

