Majdan powiedział, co sądzi o wyborze Urbana. Nagle zaczął mówić o Lewandowskim

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. O komentarz do tej sprawy poproszono również Radosława Majdana, który w ostatnim czasie szeroko komentował to, co działo się wokół zwolnienia Michała Probierza. Jak się okazało, były bramkarz jest pełen nadziei ws. nowego selekcjonera. Zaczął też mówić o Lewandowskim.