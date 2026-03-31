Magiczne zagranie Szwedów. Polacy stanęli jak wryci. Kamil Grabara bez szans [WIDEO]

Rafał Sierhej

Drugi raz z rzędu Polska o awans na mundial walczy ze Szwedami. Cztery lata temu w Chorzowie Biało-Czerwoni poradzili sobie bez większych trudności. Tym razem podopieczni Jana Urbana mierzyli się z rywalami na wrogim terenie - w Solnej. Spotkanie rozpoczęło się źle pod względem wynikowym. Już w 20. minucie Szwedzi wyszli na prowadzenie po cudownej akcji i strzale Elangi.

Leszek SzymańskiPAP

Reprezentacja Polski trzeci raz z rzędu o udział w wielkim turnieju walczy poprzez ścieżkę barażową. Działo się tak zarówno w przypadku walki o mundial 2022, jak i mistrzostwa Europy 2024. W obu tych przypadkach baraże okazały się dla Biało-Czerwonych drogą zakończoną sukcesem.

Wydaje się jednak, że w żadnym z nich Polacy nie trafili na rywali trudniejszych, niż Ci z którymi przyszło się naszym zawodnikom mierzyć w barażach o mistrzostwa świata 2026. Najpierw trzeba było pokonać Albanię na PGE Narodowym w Warszawie. Z tego zadania Biało-Czerwoni się wywiązali.

W związku z tym na finał Polacy przetransportowali się pod Sztokholm - do Solnej. Tam piłkarze Jana Urbana stanęli w szranki ze Szwedami. Początek spotkania był dla naszych reprezentantów niezły. Biało-Czerwoni mieli piłkę przy nodze, wydawało się, że kontrolują spotkanie.

Niestety w 20. minucie jasne stało się, że owa kontrola była jedynie złudzeniem. Szwedzi przeprowadzili przepiękną akcję naszą prawą stroną. Piłka została zagrana w pole karne do Ayari'ego, a ten tyłem do bramki wyłożył futbolówkę do nabiegającego Elangi. Skrzydłowy Newcastle był w trudnej sytuacji.

Nic sobie jednak nie robił z dystansu do bramki, huknął ile sił w nogach, a futbolówka zatrzepotała w siatce, wpadając do bramki tuż pod poprzeczkę. Kamil Grabara był w tej sytuacji absolutnie bezradny. Zabrakło zabezpieczenia jednym z pomocników przed polem karnym.

mężczyzna w średnim wieku w okularach i czarnej kurtce stoi bokiem z założonymi rękami, skupiony patrzy przed siebie
Jan Urban tuż przed meczem Szwecja - Polska
Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach i czerwonych spodenkach, z widocznym numerem 9 na pierwszym planie, z wyrazem rozczarowania na twarzy; obaj trzymają ręce na głowie na tle stadionu wypełnionego kibicami.
Robert Lewandowski i Sebastian Szymański podczas meczu z Albanią
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja