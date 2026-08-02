W miniony weekend Maciej Rybus zaliczył swój pierwszy oficjalny występ od momentu powrotu z Rosji. Wielokrotny reprezentant Polski związał się umową z trzecioligowym Pelikanem Łowicz, w barwach którego rozpoczynał piłkarską karierę.

Postać Rybusa od wielu lat wzbudza w naszym kraju ogromne kontrowersje. Wszystko ze względu na decyzję o pozostaniu w Rosji po rozpoczęciu inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy. Sceny z premierowego spotkania z ŁKS-em Łomża pokazały jednak, że w rodzinnym mieście nie musi martwić się zbytnio o negatywny odbiór.

Jak donosi portal "lowicz24.eu" Maciej Rybus został przywitany przez miejscowych kibiców wyjątkowo ciepło. Nie brakowało skandowania jego imienia i nazwiska. Na ogrodzeniu wywieszono transparent zawierający wymowne hasło "Rybka witamy w domu".

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Pierwszy mecz Pelikana w tym sezonie dostarczył kibicom wielu emocji. Ostatecznie gospodarze wygrali 3:2 z ŁKS-em Łomża. Jednym z bohaterów Łowiczan był bramkarz Patryk Orzeł, broniąc rzut karny podyktowany za zagranie ręką Rybusa. Wielokrotny reprezentant Polski grał od pierwszej minuty, a tuż po spotkaniu nie krył swoich emocji.

- Niesamowite emocje, fajne wrażenia z meczu. Mecz myślę, że się podobał kibicom. Pięć bramek, emocjonujący do końca i całe szczęście, że trzy punkty zostają w Łowiczu. Mieliśmy trochę problemów z Łomżą, ale to pierwszy mecz. Myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej - skomentował Rybus w rozmowie na łamach oficjalnego profilu klubu na Facebooku.

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Maciej Rybus do szerszej świadomości kibiców dotarł jako piłkarz Legii Warszawa. Występy w stolicy pozwoliły mu na zagraniczny wyjazd. Zaczęło się na początku 2012 roku, gdy Polak trafił do Tiereka Grozny. Później, z rocznym epizodem na grę w Olympique Lyon, Rybus aż do 2024 roku reprezentował barwy rosyjskich klubów.

Największe sukcesy święcił z Łokomotiwem Moskwa, z którym zdobył mistrzostwo Rosji oraz z powodzeniem grał w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W kolejnych latach przyszła pora na transfery do Spartaka Moskwa i Rubinu Kazań. Z ostatnią z drużyn rozstał się w 2024 roku, pozostając od tej chwili bez zatrudnienia.

Rybus był jedynym reprezentantem Polski, który po agresji Rosji na terytorium Ukrainy nie zdecydował się na wyjazd z kraju. W ojczyźnie Rybusa momentalnie spotkał ostracyzm. Sam piłkarz swój wybór argumentował kwestiami rodzinnymi. Polak od 2018 roku był w związku małżeńskim z Laną Bajmatową. Para doczekała się dwóch córek.

- Ja natomiast mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - argumentował Rybus w 2024 roku w rozmowie z TVP Sport.





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