- To ofensywna zawodniczka, która ma dobre warunki fizyczne i potrafi grać obiema nogami. W tej chwili występuje w rezerwach Feyenoordu - mówi Tomasz Rybicki, który działa w projekcie "Gramy dla Polski" prowadzonym przez PZPN. - Po polsku rozumie niemal wszystko, a powoli będzie też coraz lepiej się porozumiewać.

I jak dodaje, zawodniczka urodzona w 2008 roku od dłuższego czasu była na "polskich radarach". Dostawała jednak powołania do reprezentacji Holandii i Polacy nie wchodzili w paradę. El Belati była w kadrze na zeszłoroczne mistrzostwa Europy do lat 17. Tam z Holenderkami sięgnęły po złoto, a El Belati zagrała w jednym spotkaniu i wbiła dwie bramki Wyspom Owczym. W końcówce tego roku wystąpiła w dwóch spotkaniach pierwszego etapu kwalifikacji do mistrzostw Europy do lat 19.

- Mieliśmy kontakt z mamą, ale ze względu też na to, że była regularnie powoływana do reprezentacji Holandii, to zostawiliśmy ten temat i czekaliśmy na sygnał z ich strony. Jeżeli będzie z ich strony taka chęć, bo polski paszport Otylia ma, to będziemy mogli ją powołać - mówi Rybicki.

El Belati nie znalazła się w kadrze Holandii na drugą część kwalifikacji i Polacy zaczęli działać. - Trener Marcin Kasprowicz znał ten temat bardzo dobrze, widział zawodniczkę na mistrzostwach Europy - dodaje Rybicki. - Był przekonany, że jeżeli nadarzy się taka możliwość, że Otylia będzie chciała dla nas grać, to ma drzwi otwarte. Obserwowaliśmy ją, byliśmy też w kontakcie z Feyenoordem i trener widział kilka jej meczów. Zaprosiliśmy ją i stanie przed szansą debiutu.

I faktycznie El Belati zagrała we wtorek w towarzyskim spotkaniu reprezentacji Polski do lat 20 z rówieśniczkami z Meksyku. We wrześniu obie drużyny spotkają się ponownie - są w tej samej grupie mistrzostw świata do lat 20, które zostaną rozegrane w Polsce. El Belati ma szansę, by się znaleźć w kadrze na młodzieżowy mundial.

- Spotkania z drużynami spoza Europy są bardzo cenne, bo pozwalają zobaczyć inny styl gry, inną dynamikę i sposób funkcjonowania zespołu. Meksyk to wymagający rywal i taki sparing może nam dużo dać przed mistrzostwami świata. Oczywiście jest w tym pewna specyfika, skoro później spotkamy się także w fazie grupowej mundialu - mówi na "Łączy Nas Piłka" trener Kasprowicz.

Formalnie El Belati może jeszcze wrócić do gry w reprezentacji Holandii. Z naszych informacji wynika jednak, że brak powołania na drugą część eliminacji Euro U-19 sprawił, że poczuła zawód i stawia na polską kadrę i chce się w niej zadomowić.

W meczu z Meksykiem 18-letnia napastniczka pojawiła się na boisku po przerwie. Zmieniła rok młodszą Lenę Świrską. A Biało-czerwone sparing zakończyły pewnym zwycięstwem 2:0.

Otylia El Belati archiwum prywatne





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