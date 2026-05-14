Ma zastąpić Lewandowskiego, a teraz taki wyczyn. Urban nie ma wyboru

Julian Zakrzewski-Hall ma zaledwie 18 lat, a w ciągu ostatnich tygodni został czołową postacią New York Red Bulls. Młody napastnik wychował się w USA, ale jego mama pochodzi z Polski i mógłby występować z orzełkiem na piersi. Nic dziwnego, że Polski Związek Piłki Nożnej zaczął czynić starania, aby przekonać go do gry w reprezentacji Polski. Pod koniec kwietnia Cezary Kulesza spotkał się z mamą zawodnika. Sam zawodnik powściągliwie wypowiada się na temat swojej reprezentacyjnej przyszłości.

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu 18-latek zanotował kolejny fantastyczny występ na boiskach MLS. W starciu przeciwko Columbus Crew ustrzelił hat-tricka. Zakrzewski-Hall wpisał się na listę strzelców w 7., 40., i 78. minucie, a jego zespół wygrał 3:2.

Jest najmłodszym piłkarzem w historii MLS, który strzelił hat-tricka

New York Red Bulls zajmuje obecnie szóste miejsce w Konferencji Wschodniej MLS. W niedzielę (17 maja) zmierzy się z lokalnym rywalem - New York City.

Hall-Zakrzewski w reprezentacji Polski?

Hall-Zakrzewski w tegorocznym sezonie MLS strzelił już dziewięć goli. Czy dzięki świetnym występom otrzyma powołanie do reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie? Kilka dni temu na ten temat wypowiedział się Jan Urban. - Sam zawodnik ma wątpliwości, gdzie chciałby zagrać, więc to on potrzebuje czasu, żeby się określić. Nasze gesty zainteresowania on na pewno odczuł, ale decyzja należy do niego - podkreślał selekcjoner w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Nie jest też wykluczone, że Hall-Zakrzewski lada moment otrzyma powołanie od selekcjonera reprezentacji USA na mundial. Młody napastnik ma za sobą występy w amerykańskich kadrach młodzieżowych do lat 15 i 17.

Julian Zakrzewski-Hall został gwiazdą New York Red Bulls Howard Smith/ISI Photos Getty Images

