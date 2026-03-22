Ma powołanie na Albanię. Tak trafił giganta w hicie kolejki. Perfekcja [WIDEO]

Spotkanie Feyenoord - Ajax było szlagierem ligowego weekendu w Holandii. Do przerwy utrzymał się wynik bezbramkowy. Po zmianie stron obaj giganci zadali po jednym ciosie.

Jako pierwsi uderzyli goście. W 54. minucie rezultat spotkania otworzył Sean Steur. Dla 18-latka to pierwsze trafienie w bieżących rozgrywkach.

Jakub Moder otwiera strzeleckie konto w tym sezonie. Gol Polaka w hicie holenderskiej ekstraklasy

Pół godziny później swoją premierę zaliczył też Jakub Moder. Była 84. minuta, gdy został wyznaczony do wykonania rzutu karnego. Jak się miało okazać, to był strzał na wagę remisu.

Polak uderzył pewnie, w prawy górny róg. Bramkarz Ajaxu nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Podział punktów nie krzywdzi żadnej ze stron.

Dla 26-latka to pierwszy gol w tym sezonie. Za sobą ma dopiero osiem występów. Wcześniej zmagał się nawracającymi kłopotami zdrowotnymi.

Moder znalazł się na ogłoszonej w piątek liście powołań do reprezentacji Polski. Liczy na udział w czwartkowym starciu z Albanią na PGE Narodowym. I ma na to realne szanse.

W kadrze debiutował we wrześniu 2020 roku. Do tej pory rozegrał w niej 32 spotkania i zdobył dwie bramki. Kibice pamiętają przede wszystkim gola strzelonego Anglii na Wembley w el. MŚ (wiosna 2021).

Jeśli wybrańcy Jana Urbana półfinałowy baraż zakończą zwycięsko, pięć dni później (31 marca) zmierzą się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Spotkanie zostanie rozegrane na obcym terenie. Stawką będzie bezpośredni awans do finałów MŚ.

Tym uderzeniem Jakub Moder ustalił wynik meczu Feyenoord - Ajax na 1:1

