Łukasz Gikiewicz po meczu Litwa - Polska. "Płyniemy, nie toniemy"

Chcielibyśmy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić oblicze drużyny narodowej. Jednym kliknięciem wrócić kilka lat, najlepiej do EURO 2016, a także poprzedzających i następujących po tym turnieju eliminacji. Około dekadę młodszy Lewandowski, odnajdujący się u jego boku Milik, współpraca Piszczka z Błaszczykowskim, rywalizacja Szczęsnego z Fabiańskim, szaleństwo Grosickiego, nieustępliwość Krychowiaka, przebłyski Zielińskiego, charakter Glika. Ale to nie wróci. Nie od razu.

Owszem, był czas przywyknąć. Lekcje pokory dała nam nawet Mołdawia. Nie tak dawno, ale przecież nie trzeba aż tak daleko sięgać. Historia najnowsza to męczenie futbolu z Litwą czy Maltą, a także bęcki od Finlandii. Kryzys? To mało powiedziane.

Kadencja Jana Urbana daje na szczęście poczucie, że z tego kryzysu można wyjść. Ale znów: z automatu nie wyskoczymy do ery przedmundialowego Adama Nawałki. Nasz poziom znajduje się niżej. I trzeba docenić to, że znów się na nim utrzymujemy.

Dziesięć lat temu byłbym po takim meczu z Litwą rozczarowany. Narzekałbym, że Lewandowski, Zieliński, Sóraś, Szymański czy Cash nie zanotowali nawet jednego udanego dryblingu. W takim meczu, gdzie aż prosi się o zrobienie przewagi. Jeden udany zaliczył Kamiński, który był aktywny, ale bardzo zawodził przy finalizacji akcji.

Rozczarowanie natomiast uzależnione jest od oczekiwań, a nie sposób było w ostatnich latach ich obniżyć wobec reprezentacji Polski.

Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja, więc i teraz rzucając oko na tabelę można przypuszczać: gdybyśmy wygrali z Finlandią, 14 listopada na Stadionie Narodowym gralibyśmy o awans na mundial w meczu bezpośrednim z Holandią.

Równie szybko przychodzi refleksja: gdybyśmy wtedy wygrali, wciąż trenerem byłby Michał Probierz. A wtedy jakoś nie widzę, nawet oczami bujnej wyobraźni, wyjazdowego remisu z Holendrami. Nie widzę też gładkiego rewanżu na Finach, gdzie oddajemy trzy razy więcej strzałów, strzałów celnych i wreszcie goli. Więc to tylko gdybanie.

Potrzebujemy stabilizacji. Potrzebujemy takich zwycięstw jak z Litwą, która wcale nie była taka słaba jak drużyna, która przyjechała do Polski na sparing przed mundialem w Rosji i przyjęła czwórkę. Ba! Była lepsza niż pół roku temu na Narodowym. Wymieniła więcej podań, które znacznie częściej znajdowały adresata (77% celności teraz, 70% w marcu).

Powinniśmy wygrać zasłużenie - i to zrobiliśmy, nie dopuszczając gospodarzy do dogodnych szans (Skorupski musiał interweniować raz). Strzeliliśmy swoje, powinniśmy więcej - tak jak powinniśmy też zaprezentować lepszy styl gry.

Ale jest nadzieja, że to przyjdzie z czasem. Czuję, że wreszcie gra na naszą korzyść. Nie toniemy. Płyniemy. Nie wiem jeszcze dokąd, ale czuję, że ten biało-czerwony statek ma kapitana i ekipę na pokładzie, która przetrwa sztormy i będzie funkcjonować coraz lepiej.

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański podczas meczu Litwa - Polska Piotr Nowak PAP

Przemysław Wiśniewski i Robert Lewandowski po meczu Polska - Litwa Grzegorz Wajda/REPORTER East News