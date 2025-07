Łukasz Gikiewicz o wyborze Urbana: Lepiej późno niż wcale

Nie doczekał się jej Henryk Kasperczak , który zasługiwał na poprowadzenie kadry jak mało kto w ostatnich dekadach. Piękne lata z Wisłą Kraków, doświadczenie reprezentacyjne w kilku afrykańskich drużynach narodowych, piękna kariera piłkarska, sukcesy w biało-czerwonych barwach... Do dziś Michał Listkiewic z żałuje, że go nigdy nie uczynił selekcjonerem.

Istotniejsze bowiem od tego, czy w październiku ubiegłego roku zespół Urbana pokonał Stal Mielec jest to, jakim jest trenerem. A tu, moim zdaniem, zgadza się wszystko. Charyzma. Klasa. Inteligencja emocjonalna. Takt. Bardzo dobra komunikacja. Wyczucie. Uprzejmość. Człowiek, który budzi ogromną sympatię, a jednocześnie duży szacunek. A nie jest to łatwa sztuka. Jednocześnie nie dać sobie wejść na głowę, a przy tym mieć posłuch wśród podopiecznych.

I nie jest to przy okazji dobry wujek, z którym każdy lubi spędzić czas, ale oprócz dobrej energii nie ma wiele do zaoferowania. Już sama kariera piłkarska musi budzić respekt. Nawet u Roberta Lewandowskiego, który w poprzednim sezonie ustrzelił dublet na Santiago Bernabeu, ale trzech bramek Realowi Madryt na wyjeździe, jak przed laty Urban, nie strzelił.

Choć karier obu panów rzecz jasna nie ma co porównywać, to wielu mogłoby pozazdrościć Urbanowi 57 meczów w reprezentacji Polski, trzech mistrzostw Polski z Górnikiem Zabrze, 48 bramek w La Liga i statusu ikony w Osasunie. Jak powiedział o Furtoku wspominany już w tym tekście Smuda: "To nie jest zwykły Jasiu z łapanki. Jasiu wie jak pachną skarpetki, jakie boisko i buty są dobre. To człowiek z branży!".