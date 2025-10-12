Litwa - Polska. O której grają piłkarze? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Litwa - Polska zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45 na stadionie w Kownie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Litwa - Polska. O której godzinie mecz piłkarzy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Reprezentacja Polski pauzowała w poprzedniej rundzie eliminacji mistrzostw świata. Kiedy pozostałe zespoły z "polskiej grupy" walczyły o punkty, piłkarze Jana Urbana zagrali towarzysko z Nową Zelandią. Polska wygrała to spotkanie 1:0 po pięknym trafieniu Piotra Zielińskiego. Występ "Biało-Czerwonych" był daleki od ideału, ale to starcie posłużyło naszemu selekcjonerowi przede wszystkim temu, by sprawdzić niektórych zawodników.

Dzisiaj Polacy zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Nasi wschodni sąsiedzi po sześciu meczach mają zaledwie trzy punkty na swoim koncie, dzięki remisowi z Finlandią i dwóm remisom z Maltą. Jednak ich ostatnie dwa spotkania zakończyły się porażkami, kolejno 2:3 z Holandią i 1:2 w rewanżu z Finlandią.

Polska pokonała Litwę w tych eliminacjach podczas pierwszego meczu. Wówczas "Biało-Czerwoni" zwyciężyli jeszcze pod wodzą Michała Probierza 1:0, dzięki trafieniu Roberta Lewandowskiego. W sumie oba zespoły zmierzyły się ze sobą 12 razy w historii. Sześć spotkań zakończyło się triumfami naszej kadry, cztery remisami i dwa porażkami. Ostatnio Polacy przegrali z Litwinami 0:2, grając towarzysko w 2011 roku za kadencji Franciszka Smudy.

