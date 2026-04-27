List z FIFA do Szwecji. Jest decyzja króla. Chodzi o mundial

Tomasz Brożek

Tegoroczne mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji FIFA wysłała specjalny list do Szwecji, której reprezentacja odebrała nam na ostatniej prostej marzenia o awansie na mundial. Jego adresatem był król Karol XVI Gustaw, który podjął już decyzję w związku z wiadomością otrzymaną od Gianniego Infantino. I może być ona dla wielu zaskakująca. Rozpisują się o tym zresztą skandynawskie media.

Kadr z meczu Szwecja-Polska: walka o piłkę, po prawej król Szwecji Karol XVI Gustaw w garniturze i okularach.
Jonathan Nackstrand / AFP / HENRIK MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFPAFP

Po wygranej z reprezentacją Polski w Solnie Szwedzi pod wodzą trenera Grahama Pottera mogą już przygotowywać się do walki o jak najlepszy występ na tegorocznych mistrzostwach świata współorganizowanych przez Kanadę, Meksyk oraz Stany Zjednoczone.

Nasi barażowi rywale trafili - jak wiemy - do grupy F i o awans do 1/16 finału powalczą z Holandią, Tunezją oraz Japonią.

Reprezentanci Polski dołączają do akcji. Wielkie wpłaty, blisko 250 tysięcy dla dzieci

Mimo nieustannych pogłosek dotyczących możliwego bojkotu Iranu, na ten moment pełna lista uczestników mundialu jest już znana. Władze FIFA wciąż pracują jednak nad ustaleniem listy gości VIP, którzy zaszczycą światową federację swoją obecnością na trybunach. W tym celu prezes Gianni Infantino wysłał już oficjalny list do Szwecji, o czym rozpisują się tamtejsze media.

FIFA wysłała list do Szwecji. Media: Król podjął decyzję

Adresatem wspomnianej korespondencji był szwedzki monarcha Karol XVI Gustaw, a treść otrzymanej przez niego wiadomości upublicznił w sieci skandynawski portal ekspressen.se.

- Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa jako moich gości honorowych na Mistrzostwa Świata FIFA, największe wydarzenie sportowe w historii tej dyscypliny. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zechcą Państwo dołączyć do mnie na jednym z meczów Państwa reprezentacji - pisze w podpisanym przez siebie liście Gianni Infantino, prosząc przy tym adresatów o potwierdzenie swojej obecności.

Król Karol XVI Gustaw nie zdecyduje się jednak na taki ruch, ponieważ nie wybiera się na mundial. Jego decyzję przekazał za pośrednictwem wspomnianego serwisu Johan Tegel - jeden z dyrektorów biura informacji na szwedzkim dworze.

- Król nie ma żadnych planów związanych z mistrzostwami świata. Jeśli któryś z pozostałych członków rodziny królewskiej wybierze się na mundial, na pewno o tym poinformujemy - ogłosił.

Nagły zwrot akcji. To właśnie z nimi mają zagrać Polacy. Jest termin i miejsce

To dość zaskakująca decyzja, bowiem Karol XVI Gustaw, jak podkreślają szwedzcy dziennikarze, interesuje się sportem i często pojawia się na zawodach sportowych. Jak przekazał Johan Tegel, za odwołaniem przez króla wyjazdu na mundial nie kryje się jednak żaden konkretny powód.

Sędzia Slavko Vincić pokazujący żółtą kartkę Oskarowi Pietuszewskiemu w meczu Szwecja - Polska
Viktor Gyokeres i Robert Lewandowski podziękowali sobie za grę w meczu Szwecja - Polska
Viktor Gyokeres
Harry Kane decydujące trafienie w meczu FSV Mainz 05 - Bayern Monachium. WIDEOEleven SportsEleven Sports

