Po wygranej z reprezentacją Polski w Solnie Szwedzi pod wodzą trenera Grahama Pottera mogą już przygotowywać się do walki o jak najlepszy występ na tegorocznych mistrzostwach świata współorganizowanych przez Kanadę, Meksyk oraz Stany Zjednoczone.

Nasi barażowi rywale trafili - jak wiemy - do grupy F i o awans do 1/16 finału powalczą z Holandią, Tunezją oraz Japonią.

Mimo nieustannych pogłosek dotyczących możliwego bojkotu Iranu, na ten moment pełna lista uczestników mundialu jest już znana. Władze FIFA wciąż pracują jednak nad ustaleniem listy gości VIP, którzy zaszczycą światową federację swoją obecnością na trybunach. W tym celu prezes Gianni Infantino wysłał już oficjalny list do Szwecji, o czym rozpisują się tamtejsze media.

FIFA wysłała list do Szwecji. Media: Król podjął decyzję

Adresatem wspomnianej korespondencji był szwedzki monarcha Karol XVI Gustaw, a treść otrzymanej przez niego wiadomości upublicznił w sieci skandynawski portal ekspressen.se.

- Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa jako moich gości honorowych na Mistrzostwa Świata FIFA, największe wydarzenie sportowe w historii tej dyscypliny. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zechcą Państwo dołączyć do mnie na jednym z meczów Państwa reprezentacji - pisze w podpisanym przez siebie liście Gianni Infantino, prosząc przy tym adresatów o potwierdzenie swojej obecności.

Król Karol XVI Gustaw nie zdecyduje się jednak na taki ruch, ponieważ nie wybiera się na mundial. Jego decyzję przekazał za pośrednictwem wspomnianego serwisu Johan Tegel - jeden z dyrektorów biura informacji na szwedzkim dworze.

- Król nie ma żadnych planów związanych z mistrzostwami świata. Jeśli któryś z pozostałych członków rodziny królewskiej wybierze się na mundial, na pewno o tym poinformujemy - ogłosił.

To dość zaskakująca decyzja, bowiem Karol XVI Gustaw, jak podkreślają szwedzcy dziennikarze, interesuje się sportem i często pojawia się na zawodach sportowych. Jak przekazał Johan Tegel, za odwołaniem przez króla wyjazdu na mundial nie kryje się jednak żaden konkretny powód.

Sędzia Slavko Vincić pokazujący żółtą kartkę Oskarowi Pietuszewskiemu w meczu Szwecja - Polska

Viktor Gyokeres i Robert Lewandowski podziękowali sobie za grę w meczu Szwecja - Polska

Viktor Gyokeres

Harry Kane decydujące trafienie w meczu FSV Mainz 05 - Bayern Monachium. WIDEO Eleven Sports Eleven Sports