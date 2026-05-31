"Lewy" wrócił, ale nie pomógł. Ukraina za silna. Pierwsza taka porażka Urbana

"It's time to say good bye" - te słowa tuż po przegranym barażu o mundial ze Szwecją pojawiły się na instagramowym profilu Roberta Lewandowskiego. Interpretacja posta okazała się jednak chybiona. "Lewy" nie pożegnał się z kadrą. Dokładnie dwa miesiące później wyprowadził ją na towarzyski mecz z Ukrainą.

Selekcjoner Jan Urban powołał na zgrupowanie kilku nowych zawodników, ale nie zdecydował się na eksperymentalną jedenastkę wyjściową. Pozostał również wierny ustawieniu 3-5-2. Głosy ekspertów nawołujące do gry kwartetem defensorów trafiły w próżnię.

Dwa ciosy już do przerwy. Ukraina daje lekcję skuteczności we Wrocławiu, "Biało-Czerwoni" bezradni

Pierwszy kwadrans upłynął pod znakiem dominacji Polaków. Mieliśmy więcej z gry, ale nic dobrego z tego nie wynikało. W decydujących fazach natarcia brakowało precyzji albo zrozumienia intencji partnera.

W 18. minucie piłka ugrzęzła w bramce Marcina Bułki. Arbiter gola jednak nie uznał. Na pozycji spalonej znalazł się Wiktor Cygankow.

Publika zerwała się z miejsc raptem dwie minuty później, gdy oko w oko z Anatolijem Trubinem stanął Oskar Pietuszewski. Mistrz Portugalii nie znalazł jednak sposobu na rywala. Siłą spokoju ukraiński golkiper wyszedł z tego pojedynku zwycięsko.

Po kilku chwilach na widowni "zagotowało się" ponownie. Tym razem po starciu z Andrijem Jarmołenką w polu karnym gości padł Tomasz Kędziora. Wydaje się, że to powinna być bezapelacyjna "jedenastka". Gwizdek rozjemcy jednak milczał.

Tymczasem w 34. minucie zrobiło się nagle 0:1. Sprzed pola karnego przytomnie przymierzył Roman Jaremczuk, nie dając Bułce żadnych szans na skuteczną interwencję. Fatalnie zachował się w tej sytuacji Jakub Piotrowski, który najpierw popełnił prosty błąd, a potem nie zrobił nic, by dopaść i zneutralizować poczynania zdobywcy bramki.

Ukraińcy nie zadowolili się skromnym prowadzeniem. Krótko przed przerwą po dograniu z bocznego sektora Jarmołenko wślizgiem wpakował futbolówkę pod porzeczkę i było 0:2. Przy obu golach asystował Cygankow.

W przerwie Urban dokonał aż pięciu zmian. Plac gry opuścili m.in. Sebastian Szymański, Piotr Zieliński i Lewandowski, który tym razem zaliczył do bólu bezbarwny występ. Stało się jasne, że w drugiej odsłonie rezultat spotkania schodzi na dalszy plan. Selekcjoner chciał zobaczyć w akcji tych, którzy o sile reprezentacji dzisiaj jeszcze nie decydują.

Najlepsze wrażenie w tej fazie meczu zostawił po sobie Karol Świderski. Po jego kąśliwym strzale Trubin zapobiegł utracie bramki z największym trudem. A w kolejnej akcji Jehor Nazaryna musiał się ratować kartkowym faulem, gdy "Świder" po raz kolejny wychodził na dogodną pozycję.

Wynik tej konfrontacji nie uległ już zmianie. Przed wyższa porażką uchronił nas Bułka, broniąc w końcówce groźne uderzenie Hennadija Synczuka. Za kadencji obecnego szefa kadry przegrywamy na polskiej ziemi po raz pierwszy.

Prolog przygotowań do kwalifikacji Euro 2028 można uznać za odbyty. W środę jego drugi etap - starcie z Nigerią na stołecznym PGE Narodowym (20:45).

Statystyki meczu Polska 0 - 2 Ukraina Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 13 5 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 6 1 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 77 62

Zgadza się, we Wrocławiu 0:2. Bramki tym razem nie powędrowały jednak na konto Roberta Lewandowskiego

Oskar Pietuszewski w ukraińskich "kleszczach". Rywale okazali się na jego drybling odporni

Ten obrazek mówi wszystko. To nie był dzień "Biało-Czerwonych"





