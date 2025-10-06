Lewandowski zmarnował karnego. Urban reaguje. Tymi słowami zaskoczył wszystkich
Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do towarzyskiej potyczki z Nową Zelandią i konfrontacji z Litwą w el. MŚ. Mecz w Kownie ma arcyważne znaczenie w kontekście batalii o przepustki na mundial. W pierwszym starciu obu zespołów o wygranej przesądził gol Roberta Lewandowskiego. Tym razem ponownie liczymy na skuteczność kapitana kadry, który pojawił się na zgrupowaniu sfrustrowany niedzielną porażką w La Liga.
Jan Urban ma za sobą dwie pierwsze próby w roli szefa kadry. Obie udane, zwieńczone punktami w kwalifikacjach MŚ. W debiucie zremisował z Holandią w Rotterdamie (1:1), zaraz potem sięgnął po pełną pulę w starciu z Finlandią (3:1, Chorzów).
Teraz trzeba iść za ciosem i wygrać na Litwie. Tak, by nie zmarnować wysiłku włożonego w dwie poprzednie próby. Jak zawsze, liczymy na skuteczność Roberta Lewandowskiego. To on zdobył jedyną bramkę w pierwszym meczu z Litwinami na PGE Narodowym.
Lewandowski trafił już Litwę w Warszawie. Teraz trzeba to powtórzyć w Kownie
"Lewy" może być jednak sfrustrowany wydarzeniami z niedzielnego popołudnia. W wyjazdowej potyczce z Sevillą nie wykorzystał rzutu karnego. Barcelona przegrała spotkanie 1:4.
Kto podejdzie do rzutu karnego w Kownie, jeśli arbiter wskaże na jedenasty metr?
- Szczerze mówiąc, w tej chwili nie wiem, kto jest drugim czy trzecim zawodnikiem w kolejce po Robercie - odpowiedział Urban na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Natomiast nie widzę żadnego problemu, żebyśmy to ustanowili w najbliższym czasie. Problemem, nie jest również sytuacja, w której Robert nie będzie strzelał karnego. Tylko ten zawodnik, który w danym czasie czuje się najlepiej. Obyśmy te karne mieli.
Zgrupowanie drużyny narodowej rozpoczęło się w niedzielę w Katowicach. Od początku było jednak jasne, że tego dnia na miejsce zbiórki dotrze tylko część zawodników. Jan Bednarek i Jakub Kiwior skończyli ligowy mecz w barwach FC Porto już w poniedziałek po północy. Z kolei Bartosz Slisz (Atlanta United), rozpoczął spotkanie w MLS dopiero o 3:00 nad ranem polskiego czasu.
Towarzyski mecz Polska - Nowa Zelandia rozegrany zostanie w najbliższy czwartek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek spotkania o 20:45. Relacja live jak zawsze w sportowym serwisie Interii.