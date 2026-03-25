Lewandowski zastąpiony przez Kiwiora. Kibice zdumieni. Nie ma już powrotu

Łukasz Żurek

Przez ponad dekadę Robert Lewandowski szczycił się mianem najwyżej wycenianego polskiego piłkarza. Dzisiaj próżno szukać go w TOP 5 takiego zestawienia. Kwota widniejąca przy jego nazwisku jest obecnie ponad 10 razy niższa niż w szczytowym momencie. Wyżej lub na tym samym poziomie stoi wartość rynkowa aż czterech Albańczyków, z którymi w czwartkowy wieczór zmierzymy się w półfinałowym barażu o awans do finałów MŚ.

Okres największej świetności to w przypadku Roberta Lewandowskiego lata 2011-2023. Był w tym czasie najwyżej wycenianym polskim piłkarzem. Szacowana kwota jego pozyskania dobiła w 2018 roku do 90 mln euro.

Dopiero niespełna trzy lata temu kapitana kadry zluzował w tym zestawieniu Piotr Zieliński. Serwis Transfermarkt (źródło wszystkich zamieszczonych tu danych) wycenił go wówczas na 40 mln euro. Lewandowski kosztował wtedy "jedyne" 30 mln euro.

Wielkie szczęście Polski. Oto klucz w walce o mundial. Potężny atut

Nieoczekiwany lider rejestru najdroższych polskich piłkarzy. Robert Lewandowski już poza ścisłą czołówką

W trzech ostatnich sezonach sytuacja uległa dalszym przetasowaniom. W efekcie na czele listy mamy dzisiaj niespodziewanie Jakuba Kiwiora. To on jest obecnie najwyżej wycenianym polskim zawodnikiem - dokładnie na 27 mln euro. Tuż za nim figurują Matty Cash (22 mln) oraz - ex aequo - Oskar Pietuszewski i Nicola Zalewski (po 20 mln).

W wyjściowej jedenastce na mecz z Albanią znajdą się najprawdopodobniej tylko dwa pierwsi. Zalewski pauzuje za kartki, z kolei 17-letni Pietuszewski jest w kadrze absolutnym debiutantem. Jeśli selekcjoner Jan Urban pośle go do boju, to najpewniej w trakcie spotkania jako jokera.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i trener Hansi Flick
La Liga

Jednak przełom. Lewandowski latem wróci do Niemiec. Flick podjął twardą decyzję

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Wartość rynkowa Lewandowskiego kształtuje się aktualnie na poziomie 8 mln euro. Spadek jego szacowanej wartości to naturalna kolej rzeczy. Latem tego roku wybitny snajper będzie obchodził 38. urodziny.

Jak na naszym tle wypadają Albańczycy? Już trzej z nich wyceniani są w tej chwili wyżej niż kapitan "Biało-Czerwonych", a jeden dokładnie na tym samym poziomie. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Łączna wartość polskiej kadry wynosi 214,5 mln euro. Albania generuje sumę znacznie niższą - 94,65 mln. Wyraźny dystans widać też w rankingu FIFA. Zajmujemy w nim 34. lokatę, podczas gdy ekipa z Bałkanów plasuje się na pozycji 63.

Czy ta różnice przełożą się w czwartek na awans do finału fazy barażowej? O tym, że w futbolu pieniądze nie grają, wiedzą wszyscy. Ostatnie starcie Polski z Albanią - jesienią 2023 roku - zakończyło się w Tiranie wygraną gospodarzy 2:0.

POLSKA (łączna wartość rynkowa kadry) - 214,5 mln euro (średnia 8,58 mln)

Bramka: 19,5 mln (4,88 mln)

Obrona: 79, 45 mln (9,93 mln)

Pomoc: 58,8 mln (9,8 mln)

Atak: 56,75 mln (8, 11 mln)

TOP 5:

1. Jakub Kiwior, obrońca (FC Porto) - 27 mln

2. Matty Cash, obrońca (Aston Villa) - 22 mln

3. Oskar Pietuszewski, pomocnik (FC Porto), Nicola Zalewski, pomocnik (Atalanta Bergamo) - obaj 20 mln

4. Kamil Grabara, bramkarz (VfL Wolfsburg), Jakub Kamiński, pomocnik (FC Koeln), Sebastian Szymański, pomocnik (Stade Rennes), Jan Ziółkowski, obrońca (AS Roma) - wszyscy 12 mln

5. Jan Bednarek, obrońca (FC Porto) - 11 mln

ALBANIA (łączna wartość rynkowa kadry) - 94,65 mln euro (średnia 3,64 mln)

Bramka: 4,1 mln (1,37 mln)

Obrona: 21,65 mln (2,17 mln)

Pomoc: 51,6 mln (5,73 mln)

Atak: 17,3 mln (4,33 mln)

TOP 5:

1. Anis Mehmeti, pomocnik (Ipswich Town) - 14 mln

2. Kristjan Asllani, pomocnik (Besiktas Stambuł) - 13 mln

3. Ernest Muci, pomocnik (Trabzonspor SK, grał w Polsce) - 11 mln

4. Armando Broja, napastnik (Burnley FC) - 8 mln

5. Mario Mitaj, obrońca (Al-Ittihad) - 5,5 mln

Zobacz również:

Selekcjoner Jan Urban
Reprezentacja

Nagłe pożegnanie z Urbanem? Niepewna przyszłość selekcjonera. PZPN pod ścianą

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z orłem na piersi na stadionie, uśmiechnięty, w trakcie meczu lub rozgrzewki. Tło rozmazane, skupienie na twarzy sportowca.
Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUKEast News
Jakub Kiwior podczas Euro 2024
Jakub KiwiorANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
Mężczyzna w okularach i ciemnej koszuli energicznie gestykuluje, wyciągając rękę i wskazując palcem, w tle rozmazane postacie oraz czerwone tło.
Jan UrbanWojtek RadwańskiAFP
Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji Polski. Stanowcze słowa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

