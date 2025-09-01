Lewandowski zapytany o dymisję Probierza. Odpowiedział wprost. "Nowe rozdanie"

Ostatnie miesiące dla Roberta Lewandowskiego są bardzo trudne. Napastnik FC Barcelona w drugiej połowie kwietnia doznał bowiem kontuzji mięśniowej, a ta wykluczyła go z gry na najważniejsze tygodnie sezonu 2024/2025. W związku z przemęczeniem organizmu "Lewy" nie pojawił się także na zgrupowaniu reprezentacji Polski w czerwcu, a to poskutkowało brutalnymi konsekwencjami.

Ówczesny selekcjoner - Michał Probierz zdecydował bowiem, że należy Lewandowskiemu odebrać opaskę kapitana drużyny narodowej, co też uczynił. Przez kilka dni oficjalnym kapitanem reprezentacji był Piotr Zieliński, ale po porażce z Finlandią na wyjeździe Probierz podał się do dymisji. W jego miejsce zatrudniony został Jan Urban, który od początku podkreślał znaczenie Lewandowskiego.

Lewandowski wprost o dymisji Probierza. Zero zastanowienia

Nowy selekcjoner reprezentacji zaraz po ogłoszeniu powołań na wrześniowe zgrupowanie przekazał, że opaska kapitańska kadry wraca na ramię Lewandowskiego. W związku z tym napastnik "Blaugrany" wspólnie z Urbanem stawili się na poniedziałkowej konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie.

- Myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, co oznacza przyjazd na zgrupowanie reprezentacji Polski, ja również. Myślę, że trzeba zamknąć to, co się wydarzyło i skupić na tym, co może się wydarzyć. To jest nowe rozdanie, jesteśmy przygotowani i pełni optymizmu. Wierzę w to, że w tych dwóch meczach zdobędziemy punkty - rozpoczął kapitan kadry.

Lewandowski został oczywiście zapytany o sytuację z Michałem Probierzem. - Na pewno się nie uśmiechnąłem, bo każda zmiana, to jest kogoś porażka i trzeba sobie z tego jasno zdać sprawę. Mnie się wydaje, że ten temat już został wyjaśniony i ja nic więcej do dodania nie mam - powiedział stanowczo "Lewy".

Napastnik Barcelony wyjaśnił także kwestię mniejszej liczby rozegranych minut. - Nie ma co się oszukiwać, wypadłem na dwa tygodnie z treningów. Ja nie miałem żadnej presji, żeby wrócić jak najszybciej i grać jak najwięcej minut. Prawdziwe granie zaczyna się dopiero we wrześniu, nie ma potrzeby napinania się. Z mojej strony wszystko było bardzo spokojne, nie spieszyłem się, zdawałem sobie sprawę, że sezon jest bardzo długi - zdradził.

Nie mogło oczywiście zabraknąć kwestii Kamila Grosickiego, który wrócił do kadry po tym, jak ogłosił koniec kariery w reprezentacji. - To cały Grosik. Zawsze trzeba spodziewać się po nim niespodziewanego. Na boisku pokazuje, że ma odpowiednią dyspozycję, aby grać w reprezentacji. To nie jest przypadek, często myślimy o przyszłości, ale zapominamy o teraźniejszości - powiedział zadowolony Lewandowski.

Pini Zahavi zdradził niedawno, że Lewandowski odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej, a taką propozycję przyjął Marcin Bułka. Snajper "Blaugrany" stanowczo podkreśla jednak, że nie powinno się ich porównywać. - Nie można nikogo porównywać, nie można porównywać mojej osoby do Marcina Bułki. Liga arabska z pewnością nie jest słabą ligą, co było widać na Klubowych Mistrzostwach Świata. Ja nikogo nie oceniam, rozmawiałem z Marcinem, jeśli on przyjął taką ofertę, to jest jego decyzja, musimy też patrzeć na różne sytuacje życiowe - stwierdził "Lewy"

Nowe rozdanie, to także nowa taktyka i pewne zmiany. Lewandowski stwierdził, że najważniejsze jest zdobywanie punktów, bo sytuacja nie jest idealna. - Dla mnie nie jest ważne to, co zmienimy w grze, ale ważne jest to, żeby wprowadzone zmiany były efektywne. Zdajemy sobie sprawę, że zgubiliśmy punkty i musimy to teraz odrobić, przygotowanie mentalne może decydować o tym, że nasza gra się polepszy, bo tak naprawdę nie mamy zbyt wielu treningów, nie ma co narzekać, trzeba zaakceptować sytuację, a na boisku coraz więcej zależy od piłkarzy - ocenił.

Mniejsza liczba minut w tym sezonie sprawiła, że trudno spodziewać się dwóch pełnych rozegranych spotkań na wrześniowym zgrupowaniu. - Nie wiem, czy jestem gotowy już na 90 minut gry. Dopiero to, co będę odczuwał na boisku zdecyduje. W trakcie meczu też zawsze trzeba słuchać swojego organizmu i tego, jak reaguje - stwierdził kapitan kadry.

Nie zabrakło tematu mistrzostw Europy w koszykówce i potencjalnego wyjścia na mecz w gronie reprezentantów, decyzja należy jednak do Jana Urbana. - Nie wiem, czy będziemy mogli wesprzeć polskich koszykarzy na EuroBaskecie, to trener musi zdecydować. Widziałem dwa mecze, trzymamy kciuki, bo naprawdę fajnie to wygląda i robi wrażenie - zaznaczył "Lewy"

Lewandowski poniekąd zaznaczył, że w tym sezonie może grać nieco mniej. - W trakcie sezonu będziemy analizować to jak się czuję. W poprzednim sezonie były momenty, gdy czułem naprawdę sporo zmęczenia. Spodziewam się, że ten początek ponownie będzie tak trudny, jak rok temu. Personalnie wolę iść na jakość występów, a nie na ich ilość. Każdy piłkarz czasami będzie potrzebował odpoczynku, trudno mi w tym momencie ocenić, ale na pewno nie będę chciał grać za wszelką cenę, jeśli będę zmęczony - zakończył najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski.

Kacper Urbański: Robert Lewandowski to nasz kluczowy zawodnik, ale go nie ma i będziemy musieli radzić sobie sami Polsat Sport Polsat Sport