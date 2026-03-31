Lewandowski załamany. Poruszające obrazki po meczu, dramat kapitana i kadry

Damian Okła

Najczarniejszy scenariusz dla reprezentacji Polski niestety się ziścił. Biało-czerwoni nie zagrają na tegorocznych mistrzostwach świata, a marzenia o mundialu odpłynęły bezpowrotnie po końcowym gwizdku w finale baraży ze Szwecją. Piłkarze Jana Urbana po zakończeniu spotkania nie ukrywali załamania, a kadr z Robertem Lewandowskim uchwycony przez kamery na długo zapisze się w pamięci kibiców.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce kucający na boisku po zakończeniu meczu ze Szwecją
Załamany Robert Lewandowski po porażce ze Szwecją

Dawka emocji we wtorkowy wieczór była wręcz ogromna. Spotkanie Szwecji z Polską w finale baraży o mistrzostwa świata 2026 miało wiele zwrotów akcji i niemal do ostatnich minut rywalizacji można było mieć nadzieje, że podopieczni Jana Urbana wyszarpią jedno z ostatnich wolnych miejsc na mundialu. Biało-czerwoni dwukrotnie musieli gonić wynik i dwukrotnie im się to udawało. Niestety decydujący cios zadali gospodarze.

W osiemdziesiątej ósmej minucie starcia w stolicy Szwecji doszło do ogromnego zamieszania w polu karnym Polaków. Świetnie bronił Kamil Grabara, piłka odbiła się od słupka, ale ostatecznie do piłki na piątym metrze dopadł Viktor Gyoekeres. Snajper gospodarzy z całej mocy kopnął piłkę i umieścił ją pod poprzeczką bramki reprezentacji Polski.

Zobacz również:

Sebastian Szymański i Jan Bednarek w barwach reprezentacji Polski
Reprezentacja

Tyle Polacy mogli zarobić za awans na mundial. Rekordowe kwoty

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa

Lewandowski załamany. Te obrazki kibice zapamiętają na długo

Jak się okazało kilka minut później, napastnik Arsenalu zdobył decydującą bramkę w spotkaniu, która dała Szwedom awans na mundial. Tym samym Polacy musieli przełknąć niebywale gorzki smak porażki. Jest to o tyle bolesna przegrana, że zespół prowadzony przez trenera Urbana zagrał dobre spotkanie i miał przewagę przez znaczną jego część. Jednak na końcu liczy się to, kto zdobędzie więcej bramek i piłka nie zawsze jest sprawiedliwa.

Zobacz również:

Kibice reprezentacji Polski
Reprezentacja

Zaskakujące zachowanie polskich kibiców. Co im się stało w Szwecji?

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Polscy piłkarze byli wyraźnie załamani po ostatnim gwizdku. I nie ma się czemu dziwić, bo mieli wyjazd na mundial na wyciągnięcie ręki i zabrakło postawienia kropki nad "i". Najbardziej wymowne obrazki to te z Robertem Lewandowskim. Kamery pokazały wyraźnie smutnego kapitana reprezentacji Polski, który kucał na murawie i w jego oczach można było dostrzec łzy.

Smutek napastnika jest o tyle zrozumiały, że zbliżające się mistrzostwa byłyby jego ostatnimi w karierze. Na ten moment trudno stwierdzić, jakie decyzje podejmie Lewandowski w kontekście swojej kariery, ale można przypuszczać, że na wielkim turnieju nie będzie mu już dane zagrać.

Zobacz również:

Nicola Zalewski wrócił i okazał się pierwszoplanową postacią spotkania
Reprezentacja

Kurtyna runęła. Szwedzi gaszą światło. Tak kończy się sen o mundialu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
dynamiczna akcja na boisku piłkarskim, zawodnik w żółto-niebieskim stroju wykonuje wślizg, powalając rywala w czerwonym stroju, w tle żółto-czarne trybuny pełne kibiców
Robert Lewandowski faulowany w meczu ze SzwecjąLeszek SzymańskiPAP
Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczuPolsat Sport

