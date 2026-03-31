Lewandowski załamany. Poruszające obrazki po meczu, dramat kapitana i kadry

Dawka emocji we wtorkowy wieczór była wręcz ogromna. Spotkanie Szwecji z Polską w finale baraży o mistrzostwa świata 2026 miało wiele zwrotów akcji i niemal do ostatnich minut rywalizacji można było mieć nadzieje, że podopieczni Jana Urbana wyszarpią jedno z ostatnich wolnych miejsc na mundialu. Biało-czerwoni dwukrotnie musieli gonić wynik i dwukrotnie im się to udawało. Niestety decydujący cios zadali gospodarze.

W osiemdziesiątej ósmej minucie starcia w stolicy Szwecji doszło do ogromnego zamieszania w polu karnym Polaków. Świetnie bronił Kamil Grabara, piłka odbiła się od słupka, ale ostatecznie do piłki na piątym metrze dopadł Viktor Gyoekeres. Snajper gospodarzy z całej mocy kopnął piłkę i umieścił ją pod poprzeczką bramki reprezentacji Polski.

Zobacz również: Aleksy Kiełbasa

Lewandowski załamany. Te obrazki kibice zapamiętają na długo

Jak się okazało kilka minut później, napastnik Arsenalu zdobył decydującą bramkę w spotkaniu, która dała Szwedom awans na mundial. Tym samym Polacy musieli przełknąć niebywale gorzki smak porażki. Jest to o tyle bolesna przegrana, że zespół prowadzony przez trenera Urbana zagrał dobre spotkanie i miał przewagę przez znaczną jego część. Jednak na końcu liczy się to, kto zdobędzie więcej bramek i piłka nie zawsze jest sprawiedliwa.

Zobacz również: Piotr Jawor

Polscy piłkarze byli wyraźnie załamani po ostatnim gwizdku. I nie ma się czemu dziwić, bo mieli wyjazd na mundial na wyciągnięcie ręki i zabrakło postawienia kropki nad "i". Najbardziej wymowne obrazki to te z Robertem Lewandowskim. Kamery pokazały wyraźnie smutnego kapitana reprezentacji Polski, który kucał na murawie i w jego oczach można było dostrzec łzy.

Smutek napastnika jest o tyle zrozumiały, że zbliżające się mistrzostwa byłyby jego ostatnimi w karierze. Na ten moment trudno stwierdzić, jakie decyzje podejmie Lewandowski w kontekście swojej kariery, ale można przypuszczać, że na wielkim turnieju nie będzie mu już dane zagrać.

Załamany Robert Lewandowski screen/TVP Sport TVP Sport

Robert Lewandowski faulowany w meczu ze Szwecją Leszek Szymański PAP

Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu Polsat Sport