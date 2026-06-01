Lewandowski z uwagami po Ukrainie. "To, w jaki sposób bronimy..."

To był taki mecz, po którym piłkarze nie mieli ochoty na dłuższe rozmowy, ani rozkładanie go na czynniki pierwsze. Nie inaczej było w przypadku Roberta Lewandowskiego, który zatrzymał się przy grupce dziennikarzy i podsumował spotkanie dosłownie w kilku zdaniach. Ale nawet z tak lakonicznej wypowiedzi przebiły się słowa o większej determinacji Ukraińców, jako powodzie zwycięstwa, oraz jeszcze jedna kwestia - ustawienia taktycznego.

Robert Lewandowski: sposób, w jaki bronimy utrudnia zadanie

Lewandowski w przeszłości wielokrotnie wyrażał niezadowolenie z tego powodu - zwracał uwagę na zbyt wielkie przestrzenie między formacjami, albo po prostu taktykę blokującą atuty reprezentacji Polski. Słynne osiem sekund milczenia po meczu z Włochami za Jerzego Brzęczka też nastąpiło po pytaniu o taktykę. Tutaj nie był to tak bezpośredni strzał, jak w kilku przypadkach przed laty, jednak właśnie ustawienie wskazał jako jedną z przyczyn tracenia goli.

- Dla nas to pewnie jest takie spotkanie, z którego można wyciągnąć wnioski, że czasami to, jak w tym systemie gramy, jak bronimy i to, jak przeciwnik czasami łatwo strzela bramki powoduje, doprowadza do tego, że później nam się ciężej gra. Natomiast na pewno uważam, że wynik nie pokazuje tego, co było na spotkaniu - mówił kapitan reprezentacji.

I dodał: - Pierwsza bramka padła po naszym błędzie. Mieliśmy swoje sytuacje i ich nie wykorzystaliśmy. Wydaje mi się, że gdybyśmy strzelili gola na 2:1 i złapali kontakt, spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Z drugiej strony w perspektywie całego spotkania myślę, że Ukraińcy swoją determinacją wykorzystali więcej niż mieli. I dlatego wygrali ten mecz. Czuję gorycz z powodu zakończenia meczu "na zero".

Robert Lewandowski: zasłużyliśmy na gola

Lewandowski był też dopytany, czy brak jego sytuacji doprowadził go do frustracji.

- Mieliśmy sytuację w pierwszej połowie, dwie też w drugiej połowie - odpowiedział, po czym dziennikarz doprecyzował, że chodziło mu konkretnie o brak jego sytuacji. - To nie ja gram z Ukrainą, tylko Polska grała z Ukrainą. Wiadomo, że też w ofensywie w ostatnim czasie nie stwarzamy aż tak dużo sytuacji, w których można klarownie stosować sytuację do oddania strzałów, ale te sytuacje i tak były dzisiaj - zakończył.

Następna okazja do powiększenia dorobku bramkowego Roberta Lewandowskiego będzie mieć miejsce 3 czerwca w spotkaniu z Nigerią. Do tej pory kapitan kadry trafiał do siatki rywali 89 razy. Wciąż nie jest znana jego reprezentacyjna przyszłość - w bardzo dużej mierze zależna od miejsca, w którym napastnik podpisze następny kontrakt. Istnieje zatem wciąż możliwość, że środowe spotkanie może być jego ostatnim meczem przed tym pożegnalnym, który w takim przypadku na pewno zostałby zorganizowany.

