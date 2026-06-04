Lewandowski słabnie, Urban już to zobaczył. "Robert zaraz ten problem rozwiąże"

Dariusz Ostafiński, Interia: I co z tym Lewandowskim?

Zbigniew Koźmiński, były rzecznik PZPN: Krytykują go, ale niesłusznie. Jego trzeba szanować za dokonania. Słabnie, jest coraz mniej efektywny, ale biologia ma swoje prawa. Trener Jan Urban postawił na Roberta, bo dobrze wpływa na pozostałych, tworzymy zespół.

Mamy drużynę, ale na szpicy mamy zawodnika marnującego okazje. Zdaniem krytyków, to bez sensu.

- Ok, ale to najpierw trzeba mieć następcę Lewandowskiego. Prosto jest kogoś wyrzucić, skrytykować, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy mamy kogoś w zamian. Według mnie nie mamy. Świderski i inni tego typu gracze, to nie jest coś, co spełnia nasze ambicje. Inna sprawa, że te nasze ambicje są mocno wygórowane.

Decyzja Wiśniewskiego uratowała nam mecz

Dlaczego?

- Bo jesteśmy w momencie zmiany pokoleniowej w drużynie. Dopóki Pietuszewski i inne wschodzące gwiazdy, choćby ten Potulski, nie odpalą, to nie możemy liczyć na zbyt wiele. Potulski, to młody, ciekawy chłopak, ale biegowo i fizycznie odstawał od Nigeryjczyków. Odbijał się od nich. Trzeba mu masy. Tam jest talent, ale potrzebuje siłowni.

Strzelił gola.

- Stał, dostawił nogę, super. Jednak przy straconej bramce na 1:0 ton on się nie popisał, to była jego wina. Antycypowanie nie jest jego mocną stroną. On nie wie, gdzie i jak trzeba się ustawić, a przecież na środku obrony to ustawienie jest najważniejsze.

To zła wiadomość, bo szukaliśmy zmiennika dla Bednarka, a nikogo nie znaleźliśmy.

- Alternatywy nie ma. Po odejściu Glika to Bednarek zajął jego miejsce lidera defensywy i tego trzeba się trzymać. Dla mnie najsłabszym ogniwem obrony jest Kiwior, tu bym kogoś szukał. Zasługą Janka Urbana jest znalezienie Wiśniewskiego. To jedyny facet, który nie odstawał fizycznie. Od niego się odbijali, no i ten strzał.

Odważna decyzja.

- Drugiej takiej bramki już pewnie nie strzeli, ale ta decyzja uratowała nam ten mecz.

Broni Urbana. Zwraca uwagę na czym polega problem kadry

W sumie jednak to towarzyskie granie mocno nas zdołowało. Po przegranej ze Szwecją zachwycaliśmy się, jak to pięknie gramy w ofensywie, co pozwoliło nam przełknąć porażkę. Teraz pojawiło się jednak poczucie, że nie mamy reprezentacji.

- Te mecze towarzyskie, to coś, od czego się odchodzi. Akurat z Nigerią, to jeszcze nieźle wyszło. Było sporo walki i zaangażowania. Musimy się natomiast pogodzić z tym, że na sukcesy to my sobie poczekamy. Mam na myśli awanse na wielkie imprezy, bo to było naszym sukcesem w ostatnich latach. Jak chcemy czegoś dobrego, to musimy raczej patrzeć na piłkę klubową, tam są jakieś szanse. Reprezentacja musi poczekać, aż talenty dojrzeją. Część z nich pewnie też zostanie negatywnie zweryfikowana, bo nie każdy okaże się zbawieniem. Ja się cieszę, że mamy dobrego trenera.

Wiele osób, by z panem dyskutowało. Czytam, że Urban dobrze zagrał pierwszy mecz z Holandią, a im dalej w las, tym gorzej.

- Cytowanie niektórych pismaków i ludzi mocno zakompleksionych, ale błyszczących w internecie, to coś, czego nie powinni się robić. To tylko szkodzi i nie ma sensu. Niczego to nie buduje.

Przyznam jednak, że ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego trener Urban tak się upiera przy grze trójką obrońców, kiedy widać, że to nam nie służy. Nawet taki autorytet, jak Jerzy Engel powtarza, że to jest złe.

- Jurek broni koncepcji sprzed 20 lat, ale świat poszedł w inną stronę i Janek chce spróbować grać nowocześnie. Nie ma wykonawców, ale chyba też nie ma innego wyjścia.

Dlaczego trzeba w to brnąć?

- Trzeba w to brnąć, bo nie można zawodnikom mieszać w głowach i dwa mecze grać tak, a dwa inaczej.

"Lewy" zaraz rozwiąże ten problem

Co by jednak złego w internecie nie napisali, to mamy szkielet reprezentacji. Choć nie taki, jakbyśmy chcieli. Zacznijmy może od obrony.

- Jest Bednarek, jest Wiśniewski, a trzeci na pewno nie Potulski. Za chudy, za młody, za łamliwy. Zatem wciąż Kiwior. Z dwojga złego, ale szukać trzeba. Kiwior w Porto grał, potem zaczął grywać, z tego będą kłopoty.

Nieźle wyglądamy na skrzydłach, lub jak kto woli na wahadłach.

- No tak, bo z jednej strony są Zalewski i Pietuszewski, a z drugiej Kamiński i Cash. Większy problem widzę na środku, gdzie wszystko zależy od Zielińskiego, a on już też dochodzi do wieku, gdzie nie można budować na nim przyszłości. Pogra jeszcze rok, dwa, a potem może być różnie.

Drugiego tak kreatywnego nie mamy. Jest Szymański i to wszystko. Lepiej to wygląda z defensywnymi pomocnikami.

- Ślisz jest nam potrzebny. Piotrowski jest dla niego jakąś alternatywą. To jednak średniacy. Duży kłopot jest też w ataku, bo zostaliśmy z Lewym i Świderskim. Przy czym nie wiem, czy jest sens męczyć Lewandowskiego przez kolejne eliminacje. Myślę sobie, że sam Robert zaraz ten problem rozwiąże.

Sądzi pan, że zrezygnuje?

- Myślę, że to zależy od jego wyboru drużyny klubowej. Uważałem, że lepsze dla niego byłoby zostanie na rok w Barcelonie, bo jego rodzinie dobrze się tam żyje i on sam dobrze się tam czuje. A teraz co, weźmie dzieci do Arabii. Wracając do reprezentacji, to Janek już zobaczył, że długie trzymanie Roberta na boisku nie jest rozwiązaniem. Trener chce, żeby młodzi się przy Robercie uczyli i to ma sens, ale jak powiedziałem, biologii nie da się oszukać.

Może wróci Milik?

- To byłoby jakieś rozwiązanie, choć on też nie grał przez ostatnie dwa lata. Zasadniczo mamy problem.

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