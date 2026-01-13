Lewandowski pogrążył Real w finale. Nagle takie słowa Bońka. Dosadna diagnoza legendy

Na ten mecz czekało wielu kibiców z całego świata. 11 stycznia w murach majestatycznego King Abdullah Sports City odbył się bowiem finałowy mecz tegorocznej edycji Superpucharu Hiszpanii. Do kluczowego starcia przystąpili dwaj hegemoni iberyjskiego futbolu - FC Barcelona oraz Real Madryt.

Kibice obydwu ekip zdecydowanie nie mieli powodów do narzekania. Otrzymali bowiem fenomenalny spektakl, zwieńczony kilkoma naprawdę widowiskowymi bramkami. Autorem jednej z nich był Robert Lewandowski. Tuż przed przerwą polski napastnik popisał się swoim instynktem strzeleckim, pokonując Thibauta Courtoisa w nienaganny technicznie sposób.

Ostatecznie to "Duma Katalonii" cieszyła się z końcowego sukcesu, dającego premierowe trofeum w sezonie 2025/2026. Sam Lewandowski stał się natomiast jednym z kreatorów tego ważnego triumfu.

Boniek przemówił po finale Superpucharu Hiszpanii. Jasna diagnoza ws. Lewandowskiego

W przestrzeni medialnej wciąż można natrafić na echa tego niezwykle emocjonującego wydarzenia. Nic dziwnego, bowiem niosło ono ze sobą wiele konsekwencji, zarówno dla Barcelony jak i Realu Madryt.

W sprawie finału Superpucharu Hiszpanii, a konkretnie występu Roberta Lewandowskiego, postanowił wypowiedzieć się Zbigniew Boniek. W rozmowie na kanale "Prawda Futbolu", legendarny reprezentant dogłębnie przeanalizował prezencję "Lewego", a także podzielił się spostrzeżeniami na temat dalszych losów 37-latka.

"Liczby są fantastyczne. Absolutnie mnie to nie zaskakuje, ja zawsze powtarzam, że dopóki Robert będzie grał w piłkę, to będzie strzelał bramki, jak mu się nadarzy sytuacja. Ale, jak patrzyłem na mecz, to nie jest Lewandowski sprzed trzech, czterech, pięciu lat. W pierwszej połowie miał trzy albo cztery razy piłkę przy nodze, miał jedną pół-okazję i nie strzelił, ale strzelił fantastyczną bramkę. To jest "dziewiątka". Zrobił to, co musi robić, jak mu się trafi dobra okazja. Znakomicie to rozegrał z Pedrim i bardzo ładnie (strzelił red.). Robert to będzie robił do czterdziestu lat, będzie strzelał gole" - komentuje Boniek.

Słowa Bońka, w połączeniu z niedawną deklaracją samego Lewandowskiego, z pewnością nieco uspokajają sympatyków futbolu z kraju nad Wisłą. Wielu bowiem wieściło rychłe zakończenie kariery najlepszego piłkarza w historii reprezentacji Polski. Wydaje się jednak, że tego typu perspektywa wciąż pozostaje w sferze nieco bardziej odległej przyszłości.

Robert Lewandowski Bradley Collyer East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek Krzysztof Kaniewski/REPORTER East News

DJB: Lech Poznań w Europie. Analiza gry i wnioski POLSAT GO