Lewandowski opuszcza Hiszpanię. Urban dostał już wiadomość. Trzeba się spieszyć

Jan Urban sposobi się do ważnej rozmowy z Robertem Lewandowskim. Dojdzie do niej najprawdopodobniej w Barcelonie. Kiedy dokładnie? Termin spotkania nie został podany do publicznej wiadomości, być może nie został jeszcze ustalony. Pewne jest natomiast, że nowo mianowany selekcjoner znalazł się pod presją czasu. Mistrzowie Hiszpanii w przyszłym tygodniu ruszają na azjatyckie tournee.