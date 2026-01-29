Lewandowski nie może pomóc. Gigantyczny problem Urbana. Mundial zagrożony

Po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Wojciecha Szczęsnego jego naturalnym następcą został Łukasz Skorupski. Gwarantował "spokój z tyłu". Mecz z Francją (1:1) w finałach Euro 2024 był jego najlepszym występem w biało-czerwonych barwach.

Skorupski miał stanąć w bramce kadry na kilka dobrych lat jako niekwestionowany numer jeden. Długo nic nie zakłócało tego scenariusza. Ubiegłej jesieni golkiper Bolonii doznał jednak urazu. A kiedy przed tygodniem wrócił do gry... od razu zaliczył dwie boiskowe katastrofy.

Rozwiń

Baraże o MŚ 2026. Skorupski czy Grabara? Kluczowa decyzja selekcjonera w godzinie najwyższej próby

W meczu z Celtikiem w Lidze Europy Skorupski zagrał wprost pod nogi rywala i po chwili wyciągał piłkę z siatki. Zaraz potem w ligowym starciu z Genoą wyszedł poza pole karne, stracił piłkę i ratując się faulem, zapracował na czerwoną kartkę. Wszystko to na przestrzeni raptem trzech dni.

Rozwiń

Po tych wydarzeniach wśród polskich kibiców zapanował popłoch. Skorupski miał być przecież ostoją drużyny narodowej. Do barażów pozostały dwa miesiące - sporo czasu, by odzyskać meczowy rytm. Tyle że oba incydenty z pewnością nie pozostaną bez wpływu na kondycję mentalną 34-latka.

Stąd pytanie: Skorupski czy może jednak jeden ze zmienników, Kamil Grabara? Odpowiedź nastręcza nie lada trudności. Bramkarz VfL Wolfsburg prowadzi wprawdzie w klasyfikacji "Kickera" na najlepszego golkipera Bundesligi, ale... w niedawnym starciu z Bayernem Monachium skapitulował aż osiem razy. Trauma.

Zatem kto? Rozwiązaniem dylematu zajmują się gorączkowo członkowie sztabu kadry. Wiedzą doskonale, że postawienie między słupkami zawodnika z drugiego szeregu w meczu, w którym margines błędu wynosi zero, zawsze generuje ogromne ryzyko.

Poniższe przykłady pokazują jednak, że nie stanowi to reguły. Oto pięć niezapomnianych historii, w których rolę głównego bohatera odegrali dublerzy.

1. Andrzej Woźniak

Francja - Polska 1:1 (1995). Po meczu w el. ME '96 okrzyknięty został Księciem Paryża i z tym przydomkiem będzie funkcjonował już zawsze. W starciu z drużyną naszpikowaną piłkarzami, którzy trzy lata później sięgnęli po mistrzostwo świata, grał jak w transie. Bronił w niebywale trudnych sytuacjach, dokonując między słupkami cudów. A kulminacją był obroniony rzut karny. To był mecz życia. W kadrze skończyła się właśnie era Józefa Wandzika, a przygoda Macieja Szczęsnego tak naprawdę nie zdążyła się zacząć.

2. Radosław Majdan

Polska - USA 3:1 (2002). Na azjatycki mundial poleciał jako bramkarz numer trzy. Jedynką był Jerzy Dudek, ale w dwóch pierwszych potyczkach grupowych okazał się jednym z najsłabszych ogniw zespołu. Po sześciu kapitulacjach - 0:2 z Koreą Płd., 0:4 z Portugalią - usiadł na ławce. W pożegnalnym meczu ze Stanami Zjednoczonymi nie zastąpił go pierwszy zmiennik Adam Matysek. Między słupkami stanął Majdan i spisał się bez zarzutu. W drużynie narodowej zagrał tylko siedem razy, ale w CV triumf w finałach MŚ.

3. Wojciech Kowalewski

Polska - Portugalia 2:1 (2006). To był czas, kiedy niekwestionowaną pozycję w bramce kadry miał Artur Boruc. W meczu o punkty Euro 2008 przeciwko Portugalii zagrał jednak Wojciech Kowalewski. Nie przestraszył się rywala, który chwilę wcześniej dotarł do strefy medalowej MŚ. Ekipa z Cristiano Ronaldo na czele wyjeżdżała z Chorzowa z niczym. Do dzisiaj wielu komentatorów uważa, że było to najlepsze spotkanie "Biało-Czerwonych" w XXI wieku.

4. Przemysław Tytoń

Polska - Grecja 1:1 (2012). To historia bez mała filmowa. Inauguracja Euro 2012, narodowe święto, pękający w szwach Stadion Narodowy w Warszawie. Jedynką w bramce jest Wojciech Szczęsny, ale w drugiej połowie fauluje rywala w polu karnym i schodzi do szatni z czerwoną kartką. Po latach powie, że to był jedyny mecz reprezentacji, w którym spalił go stres. Na murawę wchodzi Tytoń i bez rozgrzewki broni "jedenastkę". To był najwznioślejszy moment jego kariery. A dla nas - niestety - moment największej euforii w pamiętnym turnieju.

5. Łukasz Fabiański

Polska - Szwajcaria 1:1 (2016). Wskazujemy jeden mecz z Euro 2016, ale "Fabian" zasłużył na to wyróżnienie postawą w całej imprezie. Jechał na nią jako zmiennik Szczęsnego. Stanął jednak na pierwszej linii frontu wskutek kontuzji doznanej przez młodszego kolegę już w pierwszym meczu grupowym. I spisywał się w każdym występie fenomenalnie, z apogeum w starciu z Helwetami. Kiedy pakowaliśmy się do domu po ćwierćfinale, płakał. Twierdził, że w przegranym meczu z Portugalią nie pomógł drużynie, bo nie obronił żadnego strzału w serii "jedenastek". To mówi o nim więcej niż najbardziej efektowna parada między słupkami.

Czy Grabara dostanie szasnę, by zatrzymać Albanię 26 marca na PGE Narodowym? Pytanie będzie powracać przez najbliższe tygodnie regularnie. To jeden z tych momentów, kiedy uświadamiamy sobie, że Robert Lewandowski - nawet w rewelacyjnej formie - nie rozwiąże każdego problemu kadry.

Jeśli uda się wyrzucić za burtę ekipę z Bałkanów, finał baraży zagramy pięć dni później na obcym terenie. Naszym rywalem będzie zwycięzca konfrontacji Ukraina - Szwecja.

Łukasz Skorupski GABRIELE MARICCHIOLO AFP

Kamil Grabara Ulrik Pedersen AFP

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL