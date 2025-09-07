Lewandowski jasno, to będzie dla niego największe wyzwanie. Tuż przed meczem z Finlandią

Bez dwóch zdań już bliżej końca kariery piłkarskiej jest Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony coraz częściej zostaje zmieniany przed zakończeniem spotkania, a także zdaje się zmagać z licznymi problemami zdrowotnymi, przez które opuścił m.in. początek aktualnego sezonu.

37-latek w czwartek w spotkaniu z Holandią (1:1) spędził na boisku 64 minuty, a w niedzielę, zapewne od pierwszego gwizdka weźmie udział w rywalizacji z Finlandią. Mecz ten będzie bardzo ważny w kontekście układu tabeli grupowej kwalifikacji mistrzostw świata, bowiem nasza kadra rywalizuje z nią bezpośrednio o drugie miejsce, które gwarantuje baraże.

Niedługo przed rozpoczęciem tego starcia kapitan reprezentacji musiał zmierzyć się z nie najłatwiejszymi pytaniami młodych piłkarek i piłkarzy. Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania był właśnie koniec kariery. Zawodnik wciąż nie wie, kiedy dokładnie zawiesi korki na kołek.

Zapytany o to, co będzie robić po karierze piłkarskiej powiedział wprost, że... jeszcze nie wie. Z pewnością będzie to coś, co będzie sprawiać mu radość.

- Co będę robił? Mam parę możliwości. Wydaje mi się, że przede wszystkim będę robił to, co podpowie mi serce i co będzie mi sprawiało radość. Mam tę możliwość, że będę miał trochę rzeczy do wyboru, ale ciężko mi teraz powiedzieć, na co się zdecyduję. Sam tego nie wiem - powiedział w nagraniu profilu meczykipl.

Lewandowski jasno, to będzie wyzwanie

Na tym jednak nie zakończył swojej wypowiedzi i wskazał, jaki będzie miał największy po zakończeniu kariery. Jego zdaniem będzie to znalezienie drogi, która będzie powodować uśmiech.

Dla mnie to będzie największe wyzwanie, by znaleźć taką drogę, która sprawi, że będę się budził z tym samym uśmiechem, z którym budzę się dzisiaj, gdy gram w piłkę. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się już w niedzielę. Jego początek zaplanowany jest na 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Czarnogóra - Czechy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Piłkarze reprezentacji Polski Micha³ Meissner PAP