Leon zamienił się z Kurkiem, wszystko uchwyciły kamery. Niespotykany widok

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsza impreza aktualnie trwającego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostwa świata. Wśród drużyn, które wezmą udział w czempionacie nie zabraknie kadry Polski. Drużyna Nikoli Grbicia ostatnie tygodnie spędziła na szlifowaniu formy do turnieju w Zakopanem. Po zgrupowaniu drużyna wystąpiła w Krakowie, gdzie odbyła się 22. edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

Podczas niego "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali Serbię, a następnie ulegli Brazylii i Argentynie. Kilka dni później nasi reprezentanci mieli jednak okazję do rewanżu na kadrze Bernardo Rezende, bowiem w czwartek w Łodzi odbyło się spotkanie towarzyskie. Był to ostatni sprawdzian kadry przed wylotem na Filipiny.

Finalnie rywalizację wygrali Polacy, którzy prawdziwie rozgromili rywali 4:0. Co ciekawe, w naszym zespole doszło do dość nietypowej zmiany. Funkcję kapitana na boisku pełnił... Wilfredo Leon, a nie obecny kapitan, Bartosz Kurek.

Leon zastąpił Kurka, wszystko przez pewien błąd

Do tej zmiany doszło w bardzo niecodziennych warunkach, gdyż zwyczajnie doszło do błędu druku. W ten sposób "belkę", która odznacza kapitana znalazła się na koszulce Leona, a nie Kurka. Mimo to kapitanem na na boisku dalej był atakujący, który wziął udział w losowaniu przed spotkaniem.

W przypadku oficjalnego spotkania kapitanem zespołu musiałby być Wilfredo Leon. Jedyną opcją zmiany kapitana byłoby zdjęcie przyjmującego z boiska i wyznaczenie jego zastępcy, który aktualnie przebywałby na placu gry.

Reprezentacja Polski na Filipiny uda się już w sobotę, 6 września. Do gry przystąpi natomiast 13. W ten dzień zmierzą się z kadrą Rumunii. Do tego zagrają także z Katarem i Holandią.

Terminarz fazy grupowej mistrzostw świata Polski:

Sobota, 13 września

15:30, Polska - Rumunia

Poniedziałek, 15 września

15:30, Polska - Katar

Środa, 17 września

12:00, Polska - Holandia

