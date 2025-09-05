Leon zamienił się z Kurkiem, wszystko uchwyciły kamery. Niespotykany widok
W czwartek, 4 sierpnia siatkarska reprezentacja Polski zagrała swój ostatni sparing przed wylotem na nadchodzące mistrzostwa świata. Kadra Nikoli Grbicia pewnie pokonała Brazylię 4:0 i zakończyła okres przygotowawczy. Co ciekawe, podczas spotkania można było zauważyć pewną nieprawidłowość. Z "belką" oznaczającą kapitana wystąpił Wilfredo Leon, a nie Bartosz Kurek. Wszystko ze względu na błąd nadruku.
Wielkimi krokami zbliża się najważniejsza impreza aktualnie trwającego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostwa świata. Wśród drużyn, które wezmą udział w czempionacie nie zabraknie kadry Polski. Drużyna Nikoli Grbicia ostatnie tygodnie spędziła na szlifowaniu formy do turnieju w Zakopanem. Po zgrupowaniu drużyna wystąpiła w Krakowie, gdzie odbyła się 22. edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.
Podczas niego "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali Serbię, a następnie ulegli Brazylii i Argentynie. Kilka dni później nasi reprezentanci mieli jednak okazję do rewanżu na kadrze Bernardo Rezende, bowiem w czwartek w Łodzi odbyło się spotkanie towarzyskie. Był to ostatni sprawdzian kadry przed wylotem na Filipiny.
Finalnie rywalizację wygrali Polacy, którzy prawdziwie rozgromili rywali 4:0. Co ciekawe, w naszym zespole doszło do dość nietypowej zmiany. Funkcję kapitana na boisku pełnił... Wilfredo Leon, a nie obecny kapitan, Bartosz Kurek.
Leon zastąpił Kurka, wszystko przez pewien błąd
Do tej zmiany doszło w bardzo niecodziennych warunkach, gdyż zwyczajnie doszło do błędu druku. W ten sposób "belkę", która odznacza kapitana znalazła się na koszulce Leona, a nie Kurka. Mimo to kapitanem na na boisku dalej był atakujący, który wziął udział w losowaniu przed spotkaniem.
W przypadku oficjalnego spotkania kapitanem zespołu musiałby być Wilfredo Leon. Jedyną opcją zmiany kapitana byłoby zdjęcie przyjmującego z boiska i wyznaczenie jego zastępcy, który aktualnie przebywałby na placu gry.
Reprezentacja Polski na Filipiny uda się już w sobotę, 6 września. Do gry przystąpi natomiast 13. W ten dzień zmierzą się z kadrą Rumunii. Do tego zagrają także z Katarem i Holandią.
Terminarz fazy grupowej mistrzostw świata Polski:
Sobota, 13 września
15:30, Polska - Rumunia
Poniedziałek, 15 września
15:30, Polska - Katar
Środa, 17 września
12:00, Polska - Holandia