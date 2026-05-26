Lekarz postawił na nim krzyżyk. Teraz dostał powołanie od Urbana. Namaścił go sam Glik

Mowa o Oskarze Wójciku. O potencjalnym powołaniu obrońcy Cracovii do reprezentacji Polski pisaliśmy już pod koniec lutego, jeszcze przed ogłoszeniem listy zawodników, z których Jan Urban korzystał podczas marcowych baraży mistrzostw świata.

"Jest niesłychanie sprawny, elastyczny, szybki i twardy. I co najważniejsze, nie przeszkadza mu piłka przy nodze, co w przypadku wielu innych stoperów nie jest takie oczywiste. Wystrzega się rażących błędów, czasami próbuje dłuższych zagrań. Jeśli już przytrafi mu się utrata futbolówki, zazwyczaj nadrabia swoimi warunkami i walecznością. Nawet jeśli teraz Wójcik nie dostanie szansy, w perspektywie kilku najbliższych zgrupowań powinien regularnie spoglądać na swój telefon i sprawdzać skrzynkę pocztową" - można przeczytać na łamach Interii.

Oskar Wójcik z powołaniem do kadry. Poruszająca historia obrońcy "Pasów"

Teraz, kiedy sezon Ekstraklasy dobiegł już końca, Wójcik doczekał się wspomnianego powołania. Taki scenariusz przewidywał sam Kamil Glik, czyli klubowy kolega 22-latka. W dopiero co zakończonej kampanii Wójcik rozegrał łącznie 33 spotkania. Tylko kilka razy zdarzyło się, że nie wyszedł na mecz w podstawowym składzie lub przedwcześnie opuścił murawę.

Jego wartość rynkowa w rok skoczyła z 25 tys. euro do trzech milionów. Na koniec poprzedniego sezonu miał na koncie 56 sekund spędzonych na boiskach elity. Po przyjściu Luki Elsnera wszystko się zmieniło. - Dał mi szansę, którą wykorzystałem. Trener to docenił i jestem mu bardzo wdzięczny. Gdyby nie on, to pewnie byśmy teraz nie rozmawiali o powołaniu - mówi 22-latek w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Ostatnio Oskar Wójcik gościł na Gali Ekstraklasy, był nominowany do tytułu Obrońcy Sezonu. W pewnym momencie minął się z selekcjonerem. - Przywitaliśmy się. Spytał, jak się czuję, ale o reprezentacji w ogóle nie rozmawialiśmy. Może nie chciał mi psuć niespodzianki? - relacjonuje. O powołaniu dowiedział się z komunikatu związku, czekając na stacji benzynowej.

W 2022 roku defensor "Pasów" doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na rok. Jeden z lekarzy miał powiedzieć mu, że traci czas, ponieważ nie zdoła wrócić do formy fizycznej sprzed urazu. - Na szczęście to nie był lekarz, który mnie prowadził. To był ktoś, kto przyjrzał się mojemu przypadkowi z boku. To mogło być demotywujące, ale mnie to nie podłamało. Wiedziałem, do czego dążę. Wiedziałem, że rehabilitacja przebiega dobrze - mówił po latach sam piłkarz.

Obecnie wychowanek Cracovii po jednym pełnym sezonie może liczyć na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski. Ciekawostką jest fakt, że nigdy nie zagrał w młodzieżowej kadrze. Za moment może przejąć numer po swoim idolu. - Śmialiśmy się w szatni z Mateuszem i Kamilem, że jeśli kiedyś dostanę powołanie, to od razu biorę "15", czyli numer Glika. Jeśli będzie wolna, to biorę "15". A "Glikson" mówi, że zadzwoni, gdzie trzeba, żeby była wolna - mówi. Latem 22-latek będzie smakowitym kąskiem na rynku transferowym, już zimą zgłaszało się po niego duńskie Broendby IF.

