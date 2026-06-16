Legia chce kadrowicza Urbana, teraz taki komunikat. Sam ujawnia ws. przyszłości

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół polskich klubów i ich aktywności na rynku transferowym. W końcu działania podjął Lech Poznań, który we wtorek poinformował o pozyskaniu nowego bramkarza. Aktywna jest również Legia Warszawa. Do stolicy trafili już Ivan Brkić, Zoran Arsenić oraz Łukasz Zjawiński.

W mediach przejawiało się również nazwisko Bartosza Bereszyńskiego. W końcu jego obecna umowa z włoskim Palermo wygasa wraz z końcem czerwca. Z tego względu "Wojskowi" nie musieliby płacić odstępnego za jego pozyskanie, co z pewnością jest pewnego rodzaju promocją.

Wokół 33-latka i Legii zrobiło się spore zamieszanie, a według niektórych informacji do transferu miało być już bardzo blisko. Teraz w tej sprawie głos zabrał sam zainteresowany. Co ciekawe, zdradził on pewne aspekty, które mogą zdecydować o kierunku, jaki finalnie obierze.

Będziemy decydować wraz z moją rodziną, bo to już jest ten etap mojego życia, że nie mogę patrzeć tylko na siebie, tylko też muszę patrzeć na dobro i szczęście mojej rodziny, bo to jest dla mnie zawsze priorytet

Bereszyński trafi do Legii? "Bierzemy to pod uwagę"

Defensor reprezentacji Polski zdradził, że realnie w grę wchodzi gra właśnie w Polsce. Do tego dodał również, że jest w kontrakcie z przedstawicielami jednego bądź dwóch klubów. Nie przyznał jednak, o jakie zespoły chodzi.

- Ja swoją przyszłość taką poza karierą widzę w Polsce, więc bierzemy na pewno to rozwiązanie pod uwagę. Można powiedzieć, że mam bezpośredni kontakt z jednym czy dwoma właścicielami klubów, więc ten kontakt jest bezpośredni. A w jaką stronę to pójdzie, zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Pewnie będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać - uzupełnił.

Jeśli popularny "Bereś" rzeczywiście trafi do Legii, to będzie to dla niego wielki powrót. W końcu defensor w barwach stołecznej ekipy grał w latach 2013-2017. Łącznie w jej barwach zagrał 108 spotkań.

Bartosz Bereszyński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bartosz Bereszyński (z prawej) Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER East News

Bartosz Bereszyński AFP





Tomasz Fornal: Mocno kibicowałem Mai Chwalińskiej, to była fantastyczna historia Polsat Sport