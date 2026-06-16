Legia chce kadrowicza Urbana, teraz taki komunikat. Sam ujawnia ws. przyszłości

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od dłuższego czasu polskie kluby działają na rynku transferowym. Wśród nich znajduje się Legia Warszawa, która po pozyskaniu Zorana Aresnicia wciąż szuka wzmocnień linii defensywnej. W mediach bardzo często pojawiało się nazwisko Bartosza Bereszyńskiego. Sam zainteresowany już zabrał głos ws. zamieszania i ujawnił na jaw kilka informacji.

Bartosz Bereszyński (w środku)
Bartosz Bereszyński (w środku)KHALED DESOUKI / AFPAFP

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół polskich klubów i ich aktywności na rynku transferowym. W końcu działania podjął Lech Poznań, który we wtorek poinformował o pozyskaniu nowego bramkarza. Aktywna jest również Legia Warszawa. Do stolicy trafili już Ivan Brkić, Zoran Arsenić oraz Łukasz Zjawiński.

W mediach przejawiało się również nazwisko Bartosza Bereszyńskiego. W końcu jego obecna umowa z włoskim Palermo wygasa wraz z końcem czerwca. Z tego względu "Wojskowi" nie musieliby płacić odstępnego za jego pozyskanie, co z pewnością jest pewnego rodzaju promocją.

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Wokół 33-latka i Legii zrobiło się spore zamieszanie, a według niektórych informacji do transferu miało być już bardzo blisko. Teraz w tej sprawie głos zabrał sam zainteresowany. Co ciekawe, zdradził on pewne aspekty, które mogą zdecydować o kierunku, jaki finalnie obierze.

Będziemy decydować wraz z moją rodziną, bo to już jest ten etap mojego życia, że nie mogę patrzeć tylko na siebie, tylko też muszę patrzeć na dobro i szczęście mojej rodziny, bo to jest dla mnie zawsze priorytet
powiedział dla Przeglądu Sportowego Onet.

Bereszyński trafi do Legii? "Bierzemy to pod uwagę"

Defensor reprezentacji Polski zdradził, że realnie w grę wchodzi gra właśnie w Polsce. Do tego dodał również, że jest w kontrakcie z przedstawicielami jednego bądź dwóch klubów. Nie przyznał jednak, o jakie zespoły chodzi.

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- Ja swoją przyszłość taką poza karierą widzę w Polsce, więc bierzemy na pewno to rozwiązanie pod uwagę. Można powiedzieć, że mam bezpośredni kontakt z jednym czy dwoma właścicielami klubów, więc ten kontakt jest bezpośredni. A w jaką stronę to pójdzie, zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Pewnie będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać - uzupełnił.

Jeśli popularny "Bereś" rzeczywiście trafi do Legii, to będzie to dla niego wielki powrót. W końcu defensor w barwach stołecznej ekipy grał w latach 2013-2017. Łącznie w jej barwach zagrał 108 spotkań.

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Bartłomiej Wrzesiński
Piłkarz w białej koszulce reprezentacji Polski z numerem 18 na piersi biegnie po boisku, w tle widoczni kibice na trybunach.
Bartosz BereszyńskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi spodenkami idzie razem po murawie boiska, jeden z nich opiera dłoń na ramieniu drugiego, a w tle widoczni są kibice.
Bartosz Bereszyński (z prawej)Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTEREast News
Bartosz Bereszyński
Bartosz BereszyńskiAFP


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