Legendarny reprezentant zobaczył, co zrobił Urban. I nie wytrzymał. "Jest to śmieszne"

6 czerwca reprezentacja Polski w Chorzowie rozegrała towarzyski mecz z Mołdawią. Dla Kamila Grosickiego był on wyjątkowy. Wszystko przez to, że tym spotkaniem 95-krotny kadrowicz miał pożegnać się z drużyną narodową. Koledzy przygotowali szpaler, Robert Lewandowski zagościł na stadionie w specjalnej koszulce. Wszystko po to, aby godnie pożegnać "Grosika" z kadrą.

Tymczasem Jan Urban, który w lipcu przejął posadę po Michale Probierzu, powołał 37-letniego zawodnika Pogoni Szczecin na wrześniowe zgrupowanie. "Gra w kadrze zawsze była dla mnie największym honorem. Choć wcześniej pożegnałem się z reprezentacją, tej drużynie nie można odmówić. Jestem zaszczycony powołaniem od trenera Jana Urbana. Z wielką radością przyjadę na zgrupowanie i znów oddam kadrze serce. Widzimy się!" - pisał piłkarz w mediach społecznościowych.

Legenda reprezentacji jasno nt. powołania Grosickiego. Urban nie będzie zachwycony

Trzeba przyznać, że cała sytuacja jest nieco kuriozalna. Nie zmienia to jednak faktu, że Kamil Grosicki za moment będzie mógł zanotować dwa kolejne występy w reprezentacji. A kto wie, może w niedalekiej przyszłości dobije nawet do setki.

Organizacja meczu pożegnalnego i ponowne powoływanie zawodnika nie podoba się Dariuszowi Dziekanowskiemu. Doświadczony kadrowicz w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" nie gryzł się w język.

Takie rzeczy dzieją się chyba tylko u nas. Zawodnik skończył reprezentacyjną karierę, by za chwilę ją wznowić. Jest to śmieszne

Jednocześnie 62-latek próbuje zrozumieć taką decyzję Urbana, który nie może narzekać na obfitość w wyborach na poszczególne pozycje. - Niemniej trener Urban miał ograniczone możliwości, choćby ze względu na kontuzje innych piłkarzy i deficyt skutecznych skrzydłowych. Z kolei Kamil Grosicki dał mu powody, by móc sądzić, że przyda się jeszcze kadrze. W jakiej roli? Zobaczymy - uzupełnił ekspert.

Dziekanowski nie ukrywa również, że dwa najbliższe spotkania mogą być kluczowe w kontekście walki o awans na przyszłoroczny mundial. - Nie chcę mówić, że któryś z nadchodzących meczów będzie ważniejszy, choć spotkanie z Finlandią wydaje się absolutnie kluczowe dla losów potencjalnego awansu na mistrzostwa świata. Nie możemy sobie pozwolić na utratę punktów przeciwko takim rywalom. Wtedy nasza sytuacja stanie się niezwykle skomplikowana, a już teraz nie należy do najłatwiejszych - zaznaczył.

Po wygranych z Litwą (1:0) i Maltą (2:0) oraz porażce z Finlandią (1:2) reprezentacja Polski z sześcioma punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce w grupie G. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkań przeciwko Holandii i Finlandii w Interii Sport.

