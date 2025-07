Lato wrócił pamięcią do wyborów w 2008 roku, gdy na prezesa PZPN kandydowali on, Zbigniew Boniek i Zdzisław Kręcina. Ostatecznie to rozmówca "Super Expressu" wyszedł z nich zwycięski, ale w powrocie do przeszłości postanowił pokazać też, jak zmieniła się sytuacja we władzach polskiej piłki. Przyznał, że nikt nie miał na tyle siły i odwagi, by spróbować rzucić wyzwanie Kuleszy, a jednocześnie, że w środowisku ma on zaufanie.