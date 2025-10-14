Kuriozum w meczu reprezentacji Polski. Gra przerwana, sędzia musiał interweniować

Jeśli ktoś martwił się o to, czy po blisko trzech latach odpoczynku od pracy w roli trenera Jerzy Brzęczek jako szkoleniowiec przypadkiem nie "zardzewiał", to tego typu obawy okazały się bez dwóch zdań płonne.

54-latek został latem tego roku sternikiem reprezentacji Polski do lat 21 i pod jego wodzą młodzi gracze prezentują się wręcz wyśmienicie. W trwających eliminacjach do Euro w pierwszych trzech meczach pokonali oni Macedonię Północną, Armenię i Czarnogórę, a już absolutnym popisem było ich zwycięstwo nad Szwecją.

Słowenia - Szwajcaria. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Polacy rozbili Szwedów w el. ME. Mecz został przerwany przez... nietypowe znalezisko na murawie

14 października "Biało-Czerwoni" zwyciężyli swych oponentów aż 6:0 - a hat-tricka zaliczył tu Tomasz Pieńko. Ponadto po jednym trafieniu zaliczyli Kacper Urbański, Antoni Kozubal i Marcel Krajewski.

Potyczka ta zostanie zapamiętana jednak nie tylko z tej futbolowej kanonady, ale i... nietypowego incydentu z pierwszej połowy, kiedy to sędzia przerwał zmagania, bowiem na murawie dostrzegł... nożyczki.

Rozwiń

Wszystko to wyglądało dość kuriozalnie, natomiast gdyby któryś gracz przez przypadek nadział się na wspomniane nożyczki np. przy wślizgu, z pewnością nikomu nie byłoby do śmiechu. Skąd jednak taki przedmiot na boisku? Była to najprawdopodobniej zguba szwedzkiego sztabu medycznego, który parę chwil wcześniej interweniował na placu gry.

Młodzi Polacy idą jak burza przez eliminacje Euro. Kolejne starcie Biało-Czerwonych już w listopadzie

Reprezentacja Polski U-21 swoje kolejne starcie kwalifikacyjne rozegra 14 listopada i podejmie wówczas na własnym terenie Włochy. Kolejne młodzieżowe ME zostaną rozegrane w 2027 roku - gospodarzami są Albania oraz Serbia.

Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski U-21 Jarek Praszkiewicz PAP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP