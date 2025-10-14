Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozum w meczu reprezentacji Polski. Gra przerwana, sędzia musiał interweniować

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski U-21 jest wręcz w wybitnej formie - i we wtorkowy wieczór odniosła ona swoje kolejne zwycięstwo w el. młodzieżowych ME, rozbijając zupełnie Szwedów 6:0. Mecz ten zostanie zapamiętany jednak nie tylko ze względu na wysoki triumf "Biało-Czerwonych", ale i... pewien drobny incydent, który doprowadził do przerwania zmagań Incydent i śmieszny i jednak lekko straszny.

Mecz Szwecja - Polska został przerwany przez nietypowy incydent
Mecz Szwecja - Polska został przerwany przez nietypowy incydentCarl Sandin/Bildbyran via ZUMA Press - x.com/sport_tvpplNewspix.pl

Jeśli ktoś martwił się o to, czy po blisko trzech latach odpoczynku od pracy w roli trenera Jerzy Brzęczek jako szkoleniowiec przypadkiem nie "zardzewiał", to tego typu obawy okazały się bez dwóch zdań płonne.

54-latek został latem tego roku sternikiem reprezentacji Polski do lat 21 i pod jego wodzą młodzi gracze prezentują się wręcz wyśmienicie. W trwających eliminacjach do Euro w pierwszych trzech meczach pokonali oni Macedonię Północną, Armenię i Czarnogórę, a już absolutnym popisem było ich zwycięstwo nad Szwecją.

Polacy rozbili Szwedów w el. ME. Mecz został przerwany przez... nietypowe znalezisko na murawie

14 października "Biało-Czerwoni" zwyciężyli swych oponentów aż 6:0 - a hat-tricka zaliczył tu Tomasz Pieńko. Ponadto po jednym trafieniu zaliczyli Kacper Urbański, Antoni Kozubal i Marcel Krajewski.

Potyczka ta zostanie zapamiętana jednak nie tylko z tej futbolowej kanonady, ale i... nietypowego incydentu z pierwszej połowy, kiedy to sędzia przerwał zmagania, bowiem na murawie dostrzegł... nożyczki.

Wszystko to wyglądało dość kuriozalnie, natomiast gdyby któryś gracz przez przypadek nadział się na wspomniane nożyczki np. przy wślizgu, z pewnością nikomu nie byłoby do śmiechu. Skąd jednak taki przedmiot na boisku? Była to najprawdopodobniej zguba szwedzkiego sztabu medycznego, który parę chwil wcześniej interweniował na placu gry.

Młodzi Polacy idą jak burza przez eliminacje Euro. Kolejne starcie Biało-Czerwonych już w listopadzie

Reprezentacja Polski U-21 swoje kolejne starcie kwalifikacyjne rozegra 14 listopada i podejmie wówczas na własnym terenie Włochy. Kolejne młodzieżowe ME zostaną rozegrane w 2027 roku - gospodarzami są Albania oraz Serbia.

Mężczyzna w okularach i z siwymi włosami stoi w kurtce z godłem Polski i napisem Orlen na tle stadionu piłkarskiego, w tle widoczne rozmyte sylwetki oraz fragment czerwonego banneru.
Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski U-21Jarek PraszkiewiczPAP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP

