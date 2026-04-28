Kulesza ze specjalną misją w USA. Borek wszystko wygadał. Kluczowe rozmowy

Maciej Brzeziński

Reprezentacja Polski przegrała finał baraży o mundial ze Szwecją. Okazuje się, że delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej z Cezarym Kuleszą na czele poleciała jednak do Stanów Zjednoczonych. Polacy mają ważną misję, w której na antenie "Kanału Sportowego" poinformował Mateusz Borek.

Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Stanislaw Sas/East NewsEast News

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana była o krok od awansu na piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na drodze "Biało - Czerwonych" stanęli Szwedzi, którzy wygrali finał baraży 3:2.

W kuluarach pojawiły się jednak głosy, że nie wszystko jest jeszcze stracone, ponieważ pod znakiem zapytania stoi występ reprezentacji Iranu. Ma to związek z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Gdyby jednak zabrakło drużyny z Azji to miałby się odbyć dodatkowy baraż i z pewnością Polacy liczyliby na dodatkową szansę. To jednak jest mało realny scenariusz.

Delegacja PZPN ruszyła do USA. Młoda gwiazda na celowniku

Okazuje się, że delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej poleciała w poniedziałek (27 kwietnia) do Stanów Zjednoczonych na specjalna rozmowy.

- Wiem, że wczoraj delegacja PZPN na czele z Cezarym Kuleszą pojechała do Nowego Jorku, żeby spotkać się z Julianem Hallem Zakrzewskim. Wzięli koszulkę reprezentacji Polski. Być może zaraz zobaczymy jakieś zdjęcia - powiedział we wtorkowy poranek Mateusz Borek.

- Zakrzewski jest pod lupą czołowych klubów europejskich. Ma fenomenalne statystyki w tym sezonie. Kiedyś nie byliśmy zdeterminowani, jeśli chodzi o Lukasa Podolskiego, bo nie było przekonania, że to jest piłkarz potrzebny reprezentacji, a potem było już za późno - kontynuował Borek na antenie "Kanału Sportowego".

Julian Hall Zakrzewski to 18-letni napastnik New York Red Bulls, który posiada obywatelstwo polskie i amerykańskie. W związku z tym mógłby zagrać w reprezentacji dowodzonej przez Jana Urbana. Do tej pory grał jednak w młodzieżowych zespołach USA. O nastolatku zrobiło się głośno w ostatnich tygodniach. Zakrzewski w lidze MLS rozegrał w tym sezonie 10 spotkań. Strzelił w nich 6 goli i zanotował 3 asysty.

Już po spotkaniu. Cezary Kulesza potwierdza

Cezary Kulesza chwilę przed południem zabrał głos w sprawie wizyty w Nowym Jorku. - Spotkałem się w Nowym Jorku z mamą Juliana Zakrzewskiego Halla, panią Agnieszką. To imponujące jak wspiera swojego syna w piłkarskiej drodze. Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce - napisał.

Delegacja PZPN spędzi w Ameryce Północnej kilka dni. 30 kwietnia w Vancouver odbędzie się kongres FIFA.

Cezary KuleszaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Cezary KuleszaLukasz GdakEast News
Cezary KuleszaTomasz JastrzebowskiEast News
