Kulesza zdradza ws. nowego selekcjonera, padła jasna deklaracja. To z nimi rozmawia

Już od blisko miesiąca piłkarska reprezentacja pozostaje bez selekcjonera po tym, jak z tego stanowiska zrezygnował Michał Probierz. Początkowo zdecydowanym faworytem do przejęcia kadry był Maciej Skorża, o czym mówił otwarcie sam prezes PZPN, Cezary Kulesza . Ten jednak zdecydował się na odrzucenie oferty i pozostanie w japońskim zespole, Urawa Red Diamonds.

Wkrótce po tym dziennikarze i eksperci wskazywali dwie kandydatury, które na poważnie bierze pod uwagę Kulesza. Chodziło o Adama Nawałkę oraz Jana Urbana. Co więcej, prezes PZPN przekazał, że wybór następcy Probierza został już dokonany, a do dogadania zostały same szczegóły umowy oraz sztabu.