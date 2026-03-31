Kulesza zdecydował ws. przyszłości Jana Urbana. Nadał specjalny komunikat

Reprezentacja Polski we wtorek walczyła o awans na mistrzostwa świata. Rywalem "biało-czerwonych" w finale barażu była reprezentacja Szwecji, która we wcześniejszym półfinale wygrała 3:1 z kadrą Ukrainy.

Polacy byli kilka dni po wymagającym spotkaniu z kadrą Albanii. Na PGE Narodowym w Warszawie do przerwy było bardzo źle. Goście wykorzystali błąd Jana Bednarka i po pierwszych 45 minutach byli bliżsi historycznego awansu na mundial. Ten się nie ziścił, bohaterami polskiej kadry nie po raz pierwszy zostali Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński.

Na starcie ze Szwecją selekcjoner dokonał trzech zmian w składzie. Tomasza Kędziorę w środku defensywy zastąpił Przemysław Wiśniewski. Do gry wraca pauzujący w starciu z Albanią Nicola Zalewski - pomocnik Atalanty wskakuje w miejsce Michała Skórasia. Ostatnią roszadą było wprowadzenie do gry Karola Świderskiego kosztem Filipa Rózgi.

Zobacz również: Łukasz Żurek

Cezary Kulesza ogłosił - Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski

W Szwecji obserwowaliśmy dwa oblicza zespołu Jana Urbana. W ofensywie Polacy momentami zachwycali, natomiast gra w defensywie fragmentami wołała o pomstę do nieba. Dwa proste błędy "biało-czerwonych" poskutkowała prezentami, z których gospodarze skwapliwie skorzystali.

Sytuację ratowała wspomniana już ofensywa. Jeszcze w pierwszej połowie po indywidualnej akcji wyrównującego gola strzelił Nicola Zalewski. Ten sam zawodnik po przerwie asystował przy trafieniu Karola Świderskiego. Z minuty na minutę Polacy stwarzali sobie kolejne sytuację, a Szwedzi zdawali się już czekać na dogrywkę.

Fatalny moment nadszedł w 88. minucie. Po serii kolejnych błędów w defensywie i ogromny zamieszaniu w polu karnym gola na 3:2 dla Szwecji strzelił Viktor Gyokeres. Szwecja tym samym awansowała na MŚ 2026, natomiast Polaków zabraknie na wielkiej imprezie po raz pierwszy od 2014 roku.

Tuż po meczu prezes PZPN Cezary Kulesza zabrał głos. Sternik polskiego futbolu wypowiedział się również w sprawie przyszłości Jana Urbana. Kulesza nie pozostawił wątpliwości - przygoda selekcjonera z reprezentacją Polski w dalszym ciągu będzie kontynuowana.

- Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony - poinformował na portalu "X" prezes PZPN.

Rozwiń

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza, prezes PZPN Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Załamany Robert Lewandowski po porażce ze Szwecją PONTUS LUNDAHL AFP

Niemcy - Ghana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport