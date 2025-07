Jan Urban został w środę ogłoszony nowym selekcjoner reprezentacji Polski. Jego najważniejszym celem jest awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Takie zadanie przed nim postawił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. To właśnie on zdecydował, że 63-latek przejmie stery po Michale Probierzu, który podał się do dymisji po przegranym meczu z Finlandią.

Kulesza przywitał Urbana

W czwartkowe południe odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowego selekcjonera. Udział w niej wziął także prezes PZPN. - Chciałbym przedstawić pana trenera. Umowa została wczoraj podpisana. Janku życzę powodzenia i chciałbym Ci wręczyć koszulkę reprezentacji Polski - powiedział w pierwszych słowach prezes PZPN w krótkim wstępie.

Dziennikarze zapytali od razu prezesa o szczegóły kontraktu. - Długość kontraktu jest sprawą federacji i trenera. Nie będziemy tego ujawniać - powiedział lakonicznie Kulesza, który był jeszcze dopytywany o to, dlaczego nie chce zdradzać tych informacji. - Każdy zawodnik ma z tyłu głowy to, że jak ma krótki to wie, że za chwilę odejdzie. To niczemu dobremu nie służy - dodał.

- Wszyscy się niecierpliwiliście, że wybór trwał długo. W innych federacjach trwało to dłużej. Na przykład federacja angielska szukała trenera trzy miesiące. To trwało u nas tak długo, bo chcieliśmy dokonać dobrego wyboru - mówił Kulesza na temat tego, dlaczego tak długo mieliśmy wakat na stanowisku selekcjonera.

Dziennikarz Interii Przemysław Langier zapytał prezesa Kuleszę o to, co tak naprawdę przekonało go, aby zatrudnić Urbana. - Bagaż doświadczenia trenera. Rozmawialiśmy nad stylem i tym jak będziemy grać. Czy będzie trójka czy też czwórka obrońców. Dużo tych rozmów było. Może trener nie życzyłby sobie, abym zdradzał te szczegóły - odpowiedział sternik PZPN.

Jan Urban w roli selekcjonera zadebiutuje 4 września. Wtedy reprezentacja Polski rozegra wyjazdowy mecz w ramach eliminacji mistrzostw świata z Holandią. Trzy dni później Biało - Czerwoni zmierzą się z Finlandią.

