Wciąż nie poznaliśmy jeszcze nazwiska kolejnego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Po tym, jak Michał Probierz pozbawił Roberta Lewandowskiego opaski kapitańskiej i kilka dni później podał się do dymisj i , wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej panuje ogromne poruszenie. Cezary Kulesza w poniedziałek 30 czerwca zapewnił, że nazwisko następcy 52-letniego szkoleniowca poznamy jeszcze w pierwszej połowie lipca . Wkrótce potem postanowił udzielić krótkiego wywiadu, w którym zaczął się zastanawiać nad… złożeniem oferty Zbigniewowi Bońkowi.

" Ma odpowiednie kwalifikacje, ma już doświadczenie, ciekawe jak zareagowałby na propozycję objęcia kadry? Z mojej perspektywy ta kandydatura miałaby kilka plusów. Zakładam na przykład, że najmniej przychylnie nastawieni do mnie dziennikarze mogliby ją przyjąć nie tylko ze zrozumieniem, ale wręcz z aprobatą" - oznajmił obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, cytowany przez portal "gol24.pl".

Na odpowiedź ze strony Zbigniewa Bońka Cezary Kulesza wcale nie musiał długo czekać. "ZiBi" - który z przeszłości był selekcjonerem naszej kadry, prezesem PZPN i wiceprezydentem UEFA - z przymrużeniem oka podszedł do wypowiedzi Kuleszy i w swój sposób skomentował całą sytuację.

"Decyduję się na podjęcie bardzo poważnego kroku. W związku z tym, że Kulesza powiedział, że jestem jednym z kandydatów, od dzisiaj: silenzio stampa (wł. cisza medialna). Do czasu wybrania selekcjonera. (...) Oczywiście, ze strony pana Czarka był to przytyk, ale mnie to w ogóle nie boli. Czekam na telefon" - poinformował w programie "Prawda Futbolu".