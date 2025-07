Kulesza wreszcie wybrał selekcjonera. Kolejne kibicowskie deja vu i wielki chaos

W przeszłości parodia hasła "Łączy nas piłka" i wołanie przez kibiców "Męczy nas piłka" odnosiło się do słabej gry reprezentacji. Teraz to hasło odnosi się do zamieszania, jakie panuje przy wyborze nowego selekcjonera. Działania Cezarego Kuleszy nie pomagają w poprawie wizerunku polskiej piłki i chociaż wybrał on już nowego opiekuna Biało-czerwonych, to powtórzył przy okazji proces znany z przeszłości, kiedy wybierał Michniewicza, Santosa i Probierza.