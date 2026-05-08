Kulesza ujawnia nieznane kulisy decyzji ws. Urbana. "Trenerowi leciały łzy"

Z Cezarym Kuleszą rozmawiamy o budowie tzw. "domu reprezentacji Polski", przedłużeniu kontraktu z Janem Urbanem, przyszłości Roberta Lewandowskiego, karach dla Lechii Gdańsk, Śląska Wrocław i Wisły Kraków oraz planowanych zmianach w Ekstraklasie.

Przepadły pieniądze za awans

Przemysław Langier (Interia Sport): Z tego, co słyszę, brak awansu na mundial oznacza brak zysku dla PZPN w wysokości 30 mln zł…

Cezary Kulesza (prezes PZPN): - Tak, aczkolwiek to nie była kwota wpisana w planowany budżet. Nigdy nie wpisujemy niepewnych zysków, a jak się uda je wypracować, to stanowią nadwyżkę. Większym problemem spowodowanym brakiem awansu jest utrata prestiżu i tego, że kibice nie będą mogli oglądać Polski na mistrzostwach świata.

To kwestia niepoliczalna, natomiast mnie ciekawi, co materialnego tracimy w związku z tymi 30 mln zł. Na co byście przeznaczyli te pieniądze?

- Na budowę ośrodka dla reprezentacji Polski. Aktualnie rozmawiamy z kilkoma gminami, by taki obiekt powstał, bo większość liczących się w Europie federacji taki swój dom ma. My śpimy w wynajętym hotelu, na treningi dojeżdżamy po różnych miejscach w Warszawie i okolicach, czasem mamy problem ze znalezieniem boisk, bo nawet jeśli są, to ich stan bywa nieakceptowalny dla trenera i sztabu. Mamy w kadrze zawodników grających w najlepszych ligach Europy, którzy trenują na dywanach i oczekują czegoś podobnego na zgrupowaniach.

Czyli brak awansu opóźnia budowę ośrodka dla reprezentacji?

- Tak bym nie powiedział. Po prostu łatwiej byłoby spiąć budżet, ale to się i tak dzieje. Ostatnio pojechaliśmy z całym zarządem do Karczewa i Otwocka, a teraz będziemy porównywać obie lokalizacje, by wybrać najlepszą opcję.

Wybudujecie to do końca pana kadencji?

- Nie wiem. To nie do końca zależy ode mnie, bo trudno powiedzieć, ile potrwa uzyskanie odpowiednich pozwoleń, zrobienie projektów, ich akceptacja… Niech pan wróci z tym pytaniem, gdy wbijemy pierwszą łopatę - wtedy będzie się dało w miarę dokładnie określić czas.

Prawdą jest, że Roberto Martinez, aktualny selekcjoner reprezentacji Portugalii, nie podjął w przeszłości rozmów w sprawie przejęcia polskiej kadry, bo nie posiadamy takiego ośrodka?

- W każdej plotce jest trochę prawdy… W tej akurat całkiem sporo. Faktycznie rozmawialiśmy i zapytał nas o ośrodek. W momencie, gdy powiedzieliśmy, że nie mamy, podziękował za zainteresowanie, bo dla niego to konieczność.

Kulisy przedłużenia kontraktu z Janem Urbanem

To ważne sprawy, ale przypadkiem rozmowa uciekła nam w inne rejony, niż zakładałem. Zdradzi pan, jakie były kulisy decyzji o przedłużeniu kontraktu z Janem Urbanem?

- Decyzję przekazałem trenerowi zaraz po barażu ze Szwecją. Zszedłem do szatni, poprosiłem trenera na rozmowę. Nie był w dobrym nastroju - łzy mieszały mu się ze wściekłością, ale odczuwałem, że ze swojej strony zrobił wszystko, co było w jego mocy. A że później boisko okazało się dla nas brutalne? Taka jest piłka - w pojedynczym meczu dobrze wykonana praca nie zawsze się obroni.

Mecz ze Szwecją zdecydował? Mimo porażki? Decyzja była emocjonalna?

- Nie była podjęta pod wpływem emocji. O przedłużeniu kontraktu z Janem Urbanem myślałem na długo wcześniej przed meczem ze Szwecją. Ale ostateczna decyzja zapadła dopiero po barażu.

Czyli na bazie ładnej gry dla oka. Gdybyśmy odpadli po - jak to określił selekcjoner - "kaszance", to nie byłoby nowego kontraktu? Zdecydował styl?

- Trudne pytanie pan zadaje, bo nie jestem w stanie powiedzieć, co chodziłoby mi po głowie, gdyby kadra zagrała inaczej. Prawdę mówiąc, nie widzę potrzeby zastanawiania się nad tym. Rozmawiajmy o faktach - uznałem, że na bazie tego, co widziałem w pracy Jana Urbana, najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie go na stanowisku. Ja w trenerze widzę kogoś, kto zasługuje na to, bo wysyła mocne sygnały, że jest w stanie rozwijać tę drużynę i zawodników.

Po meczu ze Szwecją było wiele opinii, że zagraliśmy ładnie dla oka, ale im więcej czasu mijało, tym mocniej przebijały się opinie mówiące, iż jednak zbyt odważnie. Że za dużo było akcentów z przodu w stosunku do tych z tyłu. A pana chłodna opinia różni się od tej na gorąco?

- Wszyscy zawsze są najmądrzejsi po zakończonym meczu… Problem w tym, że trener musi decydować przed. Mecz się tak układał, że równie dobrze wynik mógł pójść w drugą stronę i wtedy wszyscy chwaliliby Jana Urbana, że tak trzeba, że to w odwadze był klucz do zwycięstwa. W moim odczuciu trener zrobił wszystko, by ten mecz wygrać i to odczucie nie zmieniło się przez ostatni miesiąc. Nie wyszło, trzeba iść dalej. Jak to w sporcie.

Dwa-trzy dni po tym meczu rozmawiałem przez telefon z Janem Urbanem, bez dyktafonu, tak po prostu. Brzmiał na kompletnie załamanego, jak nie on.

- Przed chwilą mówiłem, że gdy rozmawialiśmy zaraz po meczu, w takim małym pomieszczeniu, łzy mieszały mu się ze złością. Nie przesadzałem - naprawdę leciały mu łzy z oczu. Był kompletnie zawiedziony tym, co się wydarzyło.

Rozmawiamy dosłownie chwilę po tym, jak trener wyszedł z pana gabinetu. Jakie wnioski - właśnie już na chłodno - przedstawił?

- 14 maja mamy zarząd, akurat w dniu urodzin trenera. Ma przygotować raport i go przedstawić, a każdy z członków zarządu będzie mógł zadać swoje pytania. Ja po naszej rozmowie znam jego wnioski, ale nie sądzę, że to odpowiednie miejsce, by je przedstawiać. Jeśli to zrobię, to trener może spytać, że po co w takim razie ma przychodzić na zarząd…

Jan Urban odmłodzi reprezentację Polski?

Jesienią czeka nas Liga Narodów, później eliminacje Euro 2028. To pierwsze ma służyć przygotowaniu do drugiego, czy wynik w Lidze Narodów będzie tym, z czego pan będzie rozliczać trenera?

- Liga Narodów to szansa na awans do wyższej dywizji oraz na wywalczenie prawa do barażów o Euro 2028. Szwedzi są najlepszym przykładem - w eliminacjach mundialu zdobyli dwa punkty, a zaraz jadą na mistrzostwa.

Nie odpowiedział pan, czy wynik w Lidze Narodów jest najważniejszy.

- Trenera zawsze rozlicza się z wyników.

Można wyznaczać cele poboczne, typu: odmłodzenie kadry, przygotowanie jej do eliminacji Euro 2028.

- Wszystko trzeba wypośrodkować. Rozmawiając z trenerem, mówiłem podobne zdania - na pewno chciałbym, by Liga Narodów służyła nie tylko wynikowi, ale też sprawdzeniu pewnych zawodników, którzy są młodzi, ale się wyróżniają.

I co trener Urban na to? Z jego ust płynie raczej przekaz, że przeskok między U-21, a pierwszą kadrą, jest tak potężny, że trudno o sprawdzanie tych piłkarzy na szerszą skalę.

- A jednak trzech piłkarzy, którzy mogą grać u trenera Brzęczka, ma już u siebie - Ziółkowskiego, Rózgę i Pietuszewskiego. Ja trenerowi mogę przekazywać swoje spostrzeżenia czy oczekiwania, natomiast ostatecznie to trener odpowiada za powołania. Ja naprawdę nie chcę w to wnikać, podobnie jak w ustalenia między trenerem Urbanem, a trenerem Brzęczkiem. Wierzę, że oni ze sobą rozmawiają i dobrze współpracują.

Trener szykuje jakieś niespodzianki na najbliższe zgrupowanie i mecze towarzyskie?

- Może będzie jakaś próba z rozwiązaniem problemu deficytu wśród napastników? Jedynym grającym na wysokim poziomie jest Robert Lewandowski. Piątek gra regularnie, ale w Katarze, Buksa i Świderski mają problem z regularnymi występami…

Mateusz Żukowski?

- Nieźle wygląda… Ma kilkanaście bramek w 2. Bundeslidze, jest liderem strzelców. Ale zostawmy to. To robota trenera.

Ale na to, kogo może powołać, latami pracują kluby i związek - jako autor systemu szkolenia. A tu wśród napastników pod przyszłość, tak się wydaje, znikąd nadziei.

- W U-21 gra Marcel Reguła z Zagłębia Lubin.

Ale to nie jest klasyczna "dziewiątka", a piłkarz grający na tej pozycji w kadrze z konieczności. Bo nie mamy nikogo innego.

- Z jednej strony tak, z drugiej ten mechanizm tam działa. Jeśli nie znajdzie się następca Roberta Lewandowskiego, trzeba będzie myśleć w ten sposób.

Swoją drogą - co z przyszłością Roberta w kadrze?

- Robert jest na tyle dojrzałym zawodnikiem, że sam podejmie tę decyzję. W tej chwili na nią czekamy. On wie, jak najlepiej eksploatować swój organizm i czy chce jeszcze pomagać naszej reprezentacji.

Nie spodziewałem się, że pan mi konkretnie odpowie, ale pytam o "czutkę". To nie jest zobowiązujące pytanie, po którym będziemy pana rozliczać, czy odpowiedź dobrze się zestarzała.

- Myślę, że Robert jest ambitny i o ile przy tylu tytułach nic nie musi już udowadniać, o tyle - jak go znam - tak kocha piłkę, że jeśli fizycznie będzie się czuł dobrze, to raczej przedłuży swoją grę w reprezentacji.

Julian Zakrzewski-Hall. Jaka jest szansa, że zagra dla Polski?

Może jego następcą będzie 18-letni Julian Zakrzewski-Hall? Był pan ostatnio z wizytą w Nowym Jorku. Co wyniknęło z tego spotkania?

- Julian miał jakieś obowiązki w klubie i nie mógł przyjechać, więc spotkałem się z mamą. Dostała od nas konkretny sygnał, że chcemy Juliana u siebie. Przekazaliśmy wszystko, co istotne, by wzbudzić później w domu gorącą dyskusję. Później w spotkanie zaangażował się jeszcze jego menedżer. Sprawa wygląda tak, że Julian może na dziś grać dla USA i dla Polski, ale uważam, że plusem w naszym przypadku jest to, że największa piłka jest w Europie. On tu kiedyś przyjedzie grać, będzie mu bliżej do Polski. Ale jaka będzie decyzja po rozmowie z mamą i menedżerem? Dziś nie odpowiem.

Mama to Polka, więc możemy ją mieć po swojej stronie. A w jakim kierunku idzie menedżer?

- To dwudziestoparokrotny reprezentant USA. Pewnie bliżej mu do namawiania Juliana na tamtejszą kadrę. Ale celem było przekonanie ich, że aktualnie Julian nie ma nic do stracenia. Powtarzałem w rozmowie z mamą, że nawet, jeśli przyjedzie na nasze zgrupowanie, nie będzie to zobowiązujące. Chcemy, by przyjechał, zobaczył, jak ta drużyna funkcjonuje, dotknął tego. To mu nie zamknie drogi do reprezentacji USA, bo - jeśli mnie pamięć nie myli - musiałby zagrać w trzech oficjalnych meczach, by w przyszłości nie mógł już zmienić decyzji. Jeśli przyjedzie teraz na mecze z Ukrainą i Nigerią, a później w obu zagra, to nic to w jego sytuacji nie zmieni.

Czyli jest plan, by go powołać już teraz.

- Nie wiem, jaka będzie jego decyzja. Przecież nie będziemy go powoływać, jeśli odmówi. My go namawiamy, argumentujemy. Będzie miał okazję pokazać się w Europie, bo teraz gra w Red Bullu, w MLS-ie. W lidze, którą ciężko jednoznacznie zweryfikować. Czekamy na to, co postanowi. Atrakcyjność reprezentacji Polski polega też na tym, że poza mistrzostwami świata, grając dla USA nie rywalizuje się z mocnymi przeciwnikami. Są Kanada, Meksyk, a potem - nie ubliżając nikomu - Panama, Kostaryka… a u nas gra się przeciwko największym gwiazdom.

Zatem, żeby dobrze zrozumieć, kolejność teraz jest taka, że wy czekacie na sygnał od piłkarza. Jeśli go nie będzie albo będzie negatywny, to nie powołujemy, a jeśli się odezwie, że chce spróbować, to dostanie powołanie. Tak to wygląda?

- Czekamy. Jeśli da pozytywny sygnał, to trener podejmie decyzję.

Z tego, co się orientowałem we własnym zakresie, w USA - wśród dziennikarzy - jest przekonanie, że on wybierze Stany Zjednoczone. A jakie były pana odczucia? Dziennikarze zawsze mogą próbować uprawiać lobbing…

- Z rozmowy z mamą wyglądało to tak, że on sam w tej chwili nie wie, którą reprezentację wybrać. Ale nie wiem, czy nie jest mu bliżej do Stanów Zjednoczonych. Tam się urodził, wychował. Ale tak jednoznacznie naprawdę trudno mi się do tego odnieść.

Będzie upamiętnienie Jacka Magiery

Wspomniał pan, że 31 maja zagramy z Ukrainą. We Wrocławiu?

- Wszystko na to wskazuje.

Na stadionie klubu, z którym jeszcze niedawno związany był Jacek Magiera… Idealna okazja, by upamiętnić trenera.

- Wszystkich nas dotknęła ta niespodziewana śmierć, ciężko się pogodzić z tą stratą. Jacek był świetnym człowiekiem, takim z którym zawsze chętnie się rozmawiało i słuchało. Faktycznie, Wrocław był mu bardzo bliski i jeśli zagramy tam z Ukrainą to na pewno godnie go upamiętnimy przed meczem.

Sprawy Lechii, Śląska i Wisły

Jest w panu jakiś niepokój związany ze sprawami pięciu ujemnych punktów dla Lechii Gdańsk oraz meczem Śląska z Wisłą?

- Nie. Sprawy były u nas w odpowiednich komisjach i jestem pewien, że decyzje, które zapadły, w stu procentach bronią się regulaminowo. Lechia została ukarana za niedopełnienie finansowych obowiązków, Śląsk za niewpuszczenie kibiców bez żadnej przyczyny, a Wisła za niestawienie się na mecz. W każdym z tych przypadków jest punkt w regulaminie, który pozwalał orzec w taki sposób, w jaki zostało to zrobione.

Zazwyczaj orzeka się w granicach prawa, a później przychodzi sąd wyższej instancji i to zmienia. Jeśli zmieni w przypadku Lechii, a ta wcześniej - przykładowo - spadnie z Ekstraklasy, zamieszanie będzie ogromne.

- To nie jest kwestia, o której jest potrzeba dyskusji. Są regulaminy i jestem przekonany, że sąd będzie je brał pod uwagę. Lechia znała ich zapisy i akceptowała, nikt tych regulaminów nie trzymał w sejfie. Dostała karę za konkretne przewinienie - dokładnie taką, jaką za to przewinienie dopuszczał regulamin. Nie wierzę, że ktokolwiek odda Lechii te punkty. Gdyby tak miało funkcjonować prawo, to zrobiłoby się jak na jarmarku. Ja śpię spokojnie, bo wiem, że wszystko zostało zrobione tak, jak trzeba.

Na Śląsk nałożyliście milion złotych za niewpuszczenie kibiców Wisły.

- Śląsk nie przedstawił żadnych dokumentów, które udowodniłyby, że faktycznie było zagrożenie. Powiedzieli, że nie wpuszczają kibiców Wisły i tyle - bez żadnych konkretnych przyczyn, więc komisja zajęła się tym tematem. Co do walkowera, to nawet dzieci wiedzą, że jak się nie przyjeżdża na mecz, to dostaje się za to walkowera…

Z surowym karaniem za niewpuszczanie kibiców Wisły spóźniliście się o jakieś dwa lata. Nie żałuje pan, że nie uderzył wcześniej pięścią w stół? Zapewne już dawno by było po problemie.

- Ale wcześniej kluby przedstawiały dokumenty niejednokrotnie potwierdzone przez instytucje, które uprawdopodobniały ich wersję. Nie mamy narzędzi, by oceniać wiarygodność dokumentów wystawionych przez instytucje niepodlegające pod PZPN.

Przedstawiały dokumenty, ale dobrze pan wie, że o wymyślonych remontach. Nie mówiąc, że te dokumenty musiały być na tyle słabe, że i tak dało się te kluby ukarać. Problem w tym, że symbolicznie, co nie zniechęcało innych do podobnych praktyk.

- Mamy odpowiednie komisje, które decydują tak, by kara była adekwatna do wykroczenia. Jeśli komisja uznawała, że za złamanie regulaminu należy się kara kilkudziesięciu tysięcy złotych to tak orzekała. Teraz zdecydowała, że złamanie regulaminu przez Śląsk należy ukarać zdecydowanie wyższą karą i nałożyła karę miliona złotych.

Nie przekonuje mnie pan. Można było wcześniej wyjść z przekazem, że tak będą wyglądać kary.

- Mam nadzieję, że teraz tego problemu już nie będzie, gdy Wisła zagra w Ekstraklasie.

Więcej Polaków w składach?

Ostatnio było głośno, że PZPN chciał nałożyć na kluby obowiązek posiadania ośmiu Polaków w kadrze meczowej.

- A w kolejnych latach dziewięciu i dziesięciu - żeby dojść do tej liczby stopniowo. Spotkaliśmy się w poniedziałek z przedstawicielami Ekstraklasy. Średnio im się to podoba, bo nikt nie lubi narzucania, ale my stoimy po stronie, by w lidze grało jak najwięcej Polaków. Póki co przenieśliśmy rozmowy na wrzesień-październik, by wypracować jakiś wspólny komunikat. Teraz się nie udało, bo dyrektorzy sportowi, przedstawiciele akademii, potrzebowali czasu, by się do tego odnieść.

Nic dziwnego, skoro rzucacie tematem w maju, gdy kluby mają już ogólną wizję swoich kadr na przyszły sezon, są po rozmowach z piłkarzami, agentami.

- W tej chwili propozycja Ekstraklasy była taka, by zwiększyć kadrę meczową do 23 (aktualnie może liczyć 20 piłkarzy - przyp. red.) i umieścić w niej ośmiu Polaków. Ale to nic nie zmienia. Kluby po prostu na miejsca 21-23 wpisywałyby trzech juniorów, którzy i tak nie mieliby szans na występ, a jeśli mówimy o ośmiu Polakach w 20-osobowej kadrze, to nawet, jak ktoś wystawi jedenastkę obcokrajowców, będzie musiał już z ławki operować właściwie samymi Polakami.

Jest wyczuwalny konflikt interesów. Kluby chcą się budować po swojemu, a PZPN chce, by grali Polacy.

- Jest taki piłkarz z Ruchu Chorzów, Mateusz Rosół, reprezentant Polski w jednej z naszych juniorskich kadr. Dostał powołanie, a wie pan, ile minut rozegrał w tym sezonie? 24. 24 minuty rozłożone na kilka-kilkanaście występów po minucie, po dwie, po pięć… Jest powołany do kadry, bo nie mamy kogo powołać. Ostatnio oglądam mecz Radomiaka z Lechią Gdańsk. U jednych dwóch Polaków wśród zawodników z pola, u drugich jeden. Idziemy dalej - Pogoń Szczecin: dwa ostatnie mecze, jeden Polak w składzie. To są patologie. Musimy jakoś reagować. We Włoszech, gdzie trzeci raz z rzędu zabrakło awansu na mundial, jest wielka narodowa dyskusja, że w Serie A nie grają Włosi, i też szykują się do zmiany przepisów. Klubom nigdy to się nie będzie podobać, ale my mamy obowiązek coś z tym robić.

Kusi pana rządzenie twardą ręką? Ostatnia kadencja, nie trzeba zabiegać o głosy.

- Nie o to chodzi. Ja się wolę dogadać. Może i mógłbym na twardo, ale chcę wysłuchiwać klubów - dlatego przenieśliśmy ten temat na jesień. Dyktatorem nie będę, ale pewne decyzje trzeba podjąć.

