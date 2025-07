Kulesza skreślił kolejnego kandydata. On nie zostanie selekcjonerem

W tym czasie, w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nazwisk trenerów, którzy byli typowani na to stanowisko przez prezesa PZPN, albo sami zgłaszali się do związku z chęcią objęcia kadry Biało-czerwonych. Jednym z nich był Roger Schmidt . Niemiecki trener mocno forsowany m.in. przez Tomasza Hajtę może jednak zapomnieć o pozytywnym dla siebie rozstrzygnięciu.

" Na ten moment nie wydaje się prawdopodobne, żeby objął naszą reprezentację. Zostawiam zawsze jakiś 1% szans, ponieważ życie bywa przewrotne, ale powtórzę, że to mało realny scenariusz " - taką odpowiedź uzyskaliśmy od prezesa PZPN po wystosowaniu pytania o kandydaturę Schmidta.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie może narzekać na brak chętnych do objęcia kadry po Michale Probierzu. Większość kandydatów, która sama zgłosiła się do PZPN, nie miała jednak praktycznie żadnych szans już na starcie.

"Nieustannie powtarzam, że działamy wielotorowo. Sondujemy rynek i kontaktujemy się z różnymi trenerami. Czasami to przedstawiciele PZPN inicjują kontakt, czasami agenci reprezentujący szkoleniowców się do nas zgłaszają. Bardzo podobnie to wyglądało w przeszłości. Jednak wiele z tych rozmów nie wychodzi poza pewien dosyć ogólny poziom wstępnego rozeznania. Dlatego wiele tych plotek ma w sobie przysłowiowe ziarnko prawdy" - stwierdził Kulesza.