Kulesza ruszył do walki. Boniek nie mógł się powstrzymać. To może zaboleć wiele osób

Polski Związek Piłki Nożnej stale rozgląda się za zawodnikami, którzy wzorem między innymi Matty'ego Casha, mogliby w przyszłości zasilić szeregi "Biało-czerwonej" drużyny. Na świecie wielu jest bowiem piłkarzy, których pochodzenie uprawnia ich do gry w reprezentacji Polski.

Jednym z takich graczy jest Julian Zakrzewski-Hall. 18-letni zawodnik bardzo dobrze prezentuje się w amerykańskiej lidze MLS, gdzie w barwach New York Red Bulls rozegrał w tym sezonie 11 spotkań, zdobywając 6 goli oraz 3 asysty.

Boniek sprowadza polskich kibiców na ziemię. "Nie ma żadnej gwarancji"

Temat potencjalnego wzmocnienia reprezentacji Polski poruszony został między innymi w rozmowie na kanale "Prawda Futbolu". Zbigniew Boniek został zapytany przez Romana Kołtonia o realne możliwości przekonania amerykańskiego nastolatka do gry dla kraju nad Wisłą. Odpowiedź legendy może nie przypaść do gustu polskim kibicom.

- Jadąc na kongres w Vancouver, (Kulesza red.) przy okazji podjechał do piłkarza. To jest szalenie fajne, szalenie dobre, szalenie sympatyczne. Na pewno piłkarz i jego mama wzięli to pod uwagę. Natomiast no nie wydaje mi się, żebyś taką jedną wizytą nagle zmienił harmonogram myślenia chłopaka, który jeżeli czuje się Amerykaninem, to trudno powiedzieć, żeby nie miał w tym jakiejś racji - tłumaczy Zbigniew Boniek.

Boniek zwrócił szczególną uwagę na środowisko, w którym wychowywał się nastolatek. Piłkarsko dojrzewał on w stanach zjednoczonych, przywdziewając już nawet barwy tamtejszych reprezentacji młodzieżowych (7 występów w kadrze U-17, zwieńczonych 1 golem).

Ponadto Boniek ma też pewne wątpliwości, czy gracz błyszczący w lidze MLS faktycznie będzie stanowił realne wzmocnienie naszej reprezentacji narodowej. Oczywiście nie wyklucza on całkowicie takiego scenariusza. Uważa jednak, że Zakrzewskiego-Halla czeka bardzo długa droga, zanim osiągnie on pełnie swojego potencjału.

Cezary Kulesza Lukasz Gdak East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Julian Zakrzewski Hall FEDERICO TORRES AFP

Roman Kosecki ostrzega! "Tak nie może być" Polsat Sport