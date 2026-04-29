Poszukiwania następcy Roberta Lewandowskiego trwają nie tylko w FC Barcelona. "Duma Katalonii" sonduje wielu zawodników, którzy mogliby wejść w buty napastnika reprezentacji Polski. Ten sam problem niebawem może mieć także nasza kadra, różnica jest jednak taka, że wybór zdecydowanie mniejszy.

Wobec tego PZPN musi mieć oczy bardzo szeroko otwarte, aby nie przegapić jakiegoś talentu, który ma polskie korzenie. Od dawna w tym kontekście pojawia się nazwisko Juliana Zakrzewskiego Halla, który na co dzień występuje w zespole ze stajni Red Bulla. 18-latek reprezentuje barwy New York Red Bull.

Trudna misja przez PZPN. Ekspertka bez złudzeń

W ostatnich miesiącach zrobiło się o nim naprawdę głośno. Potencjalnej szansy nie chciał przegapić Cezary Kulesza. Prezes PZPN oficjalnie wybrał się w podróż za ocean, gdzie spotkał się z mamą nastolatka. Opublikował z tego spotkania wpis. "Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce" - tak kończy się post w mediach społecznościowych Kuleszy.

O komentarz w sprawie Zakrzewskiego poproszona została Katarzyna Przepiórka. - Moim zdaniem szanse na to są bliskie zeru - oceniła redaktorka portalu "Amerykańska Piłka". - On w papierach wszędzie figuruje jako Julian Hall. Nazwisko Zakrzewski dodał sobie ze względu na mamę, która poświęciła bardzo dużo dla kariery syna - dodała w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Przeprowadzający rozmowę Jarosław Koliński zapytał, co trzeba zrobić, aby nastolatek grał dla Polski w przyszłości. - Tak, coś w tym stylu. Fajnie, że prezes Kulesza zrobił sobie zdjęcie z mamą Juliana. Takie rzeczy trzeba robić. Ale nie wiem, czy takie gesty nie powinny być wykonane dużo wcześniej, a nie teraz, gdy Hall ma utorowaną ścieżkę do gry w dorosłej kadrze USA - podsumowała ekspertka.

Cezary Kulesza poleciał do USA. Ważna misja PZPN

Prezes PZPN Cezary Kulesza i kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER / Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Cezary Kulesza wybierze nowego selekcjonera reprezentacji Polski Grzegorz Wajda East News

Francisco Cerundolo - Alexander Blockx. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport