Kucharski znów w natarciu. Tak ocenił grę Ewy Pajor. Szpila w Lewandowskiego

Mimo to podopieczne Niny Patalon nie zamierzały poddać się bez walki. W pierwszej połowie, pomimo dużego naporu ze strony rywalek, "Biało-czerwone" utrzyma bezbramkowy remis. Niestety w drugiej części spotkania ich nieustępliwość nie była w stanie powstrzymać rywalek, które ugodziły nasze reprezentantki dwukrotnie - w 52. oraz 66. minucie. Tym sposobem Polki przegrały swoje premierowe spotkanie na tegorocznych mistrzostwach Europy wynikiem 0:2 . Choć z pewnością oczekiwania były o wiele większe, to nie można mówić o złym spotkaniu w wykonaniu Polek, szczególnie biorąc pod uwagę klasę ich rywalek.

Kluczową postacią w kobiecej reprezentacji Polski jest oczywiście Ewa Pajor. Piłkarka Barcelony jeszcze przed rozpoczęciem turnieju została wyróżniona przez zagraniczne media jako jedna z zawodniczek, na którą warto zwracać szczególną uwagę. Niestety we wspomnianym spotkaniu z Niemkami nie uraczyła nas ona żadną bramką. Mimo to znaleźli się tacy, którzy z jej występu wyciągnęli pewne pozytywy. Do tego grona należy między innymi Cezary Kucharski. Skorzystał on również z okazji, aby wbić szpilkę w swojego byłego współpracownika - Roberta Lewandowskiego.