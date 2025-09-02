Krzysztof Piątek spotkał się z kibicami i wybuchła burza. Wszyscy patrzyli tylko na jedno

Nie od dziś wiadomo, że piłkarze lubią podążać za najnowszymi modowymi trendami i chętnie wydają swoje pieniądze na znane marki. Podobnie uczynił Krzysztof Piątek i wziął ze sobą nowy krzyk męskiej mody, który dla niektórych kibiców okazał się raczej modowym wrzaskiem.

Krzysztof Piątek na zgrupowaniu reprezentacji Polski

Zgrupowania to jedne z niewielu momentów, gdy poza Instagramem i mediami społecznościowymi kibice mogą obejrzeć swoich idoli w wersji "codziennej". Ich codzienność to często bardzo drogie ubrania i dodatki, jak w przypadku Piotra Zielińskiego, który zaszalał i zakupił kosztującą około 3 tys. zł koszulkę z Diora.

Na miejscu pojawił się również Krzysztof Piątek, który pod ręką trzymał pomarańczową torebkę francuskiej marki Goyard. Model, który miał ze sobą kosztował około 6 tys. zł. Widać, że obaj panowie wykosztowali się na swoje ubrania i elementy garderoby. Nie wszystkim się to jednak spodobało.

Krzysztof Piątek skrytykowany przez kibiców

Torebka szybko została przyuważona przez kibiców. Niektórzy bardziej wrażliwi stwierdzili, że nie są w stanie na to patrzeć i zaczęli obrzucać piłkarza wyzwiskami. Inni pokazywali swoje niezadowolenie, stwierdzając, że to z pewnością model dla kobiet.

Byli i tacy, którzy zwracali uwagę na to, że zapewne noszenie torebek skorelowane jest ze zbyt dużą ilością pieniędzy posiadanych przez piłkarzy, co miałoby im, w ładniejszych słowach, zawrócić w głowach. Widać jednak, że wybory modowe polskich piłkarzy nie wszystkim przypadły do gustu.

Krzysztof Piątek HAKAN AKGUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Krzysztof Piątek AFP