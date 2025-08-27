Krychowiak zapytany o przyszłość. Nagle zaczął mówić o zakończeniu kariery

Grzegorz Krychowiak w swojej karierze wielokrotnie zmieniał kluby. Oczywiście ten najlepszy sportowy okres przypada na lata 2014 - 2016. Wówczas Polak reprezentował barwy hiszpańskiej Sevilli, a w La Liga potrafił zatrzymywać szarżujących Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego. W tamtym czasie "Krycha" zachwycał także, występując w barwach reprezentacji Polski.

To wszystko zaowocowało transferem do Paris Saint-Germain za niecałe 30 milionów euro. We francuskim gigancie defensywny pomocnik naszej kadry nie odnalazł swojego miejsca. Mało grał, w związku z czym był regularnie wypożyczany, a ostatecznie latem 2019 roku został sprzedany do Lokomotiwu Moskwa za nieco ponad 10 milionów euro. W Rosji radził sobie bardzo dobrze, ale po wybuchu wojny na Ukrainie oczywiście opuścił kraj.

Krychowiak nie wyklucza końca kariery. Szokujące słowa

Od tego momentu kariera byłego reprezentanta Polski zaczęła dość wyraźnie pikować. Poprzedni sezon Krychowiak spędził na Cyprze, gdzie reprezentował barwy Anorthosis Famagusta, ale po zakończeniu sezonu jego umowa wygasła i rozpoczęły się poszukiwania nowego pracodawcy. W przerwie między sezonami pojawił się w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o swojej przyszłości.

- Nie znalazłem jeszcze oferty, która w 100 procentach by mi odpowiadała, a dostawałem telefony z różnych miejsc. Jak patrzyłem na kierunki, zastanawiałem się, czy nadal jestem piłkarzem. Była Australia, Izrael, Iran, Irak - naprawdę takie zaskakujące kierunki piłkarskie, ale nie zdecydowałem się na żaden z nich - rozpoczął były defensywny pomocnik reprezentacji Polski.

Co więcej, niespodziewanie pojawił się temat możliwego zakończenia kariery. - Rok temu grałem na Cyprze, gdzie było połączenie gry w piłkę z fajnym miejscem do życia. Ale nie dostałem jeszcze takiej oferty, więc niewykluczone, że zakończę karierę jeszcze w tym sezonie. W mojej głowie prawie już taka decyzja zapadła. Ale wciąż nie wiadomo, jak to się potoczy, w poprzednim sezonie podpisałem kontrakt pod koniec września, w piłce nożnej wszystko jest możliwe. W mojej głowie ten koniec zbliża się wielkimi krokami - dodał.

Być może więc niebawem będziemy żegnali jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy ostatnich kilkunastu lat. W tym momencie Krychowiak ma na liczniku rozegrane dokładnie 520 spotkań w klubowej karierze. Strzelił w nich 61 goli i 36 razy asystował swoim kolegom. W kadrze wystąpił równe 100 razy.

