Krychowiak nie pomógł, presja narzucona. Postawił jasny cel reprezentacji

Świetnie podczas wrześniowego zgrupowania spisała się reprezentacja Polski. Drużyna Jana Urbana nieoczekiwanie zremisowała z Holandią 1:1, a następnie zwyciężyła 3:1 z Finlandią, dzięki czemu wciąż realnie może powalczyć o pierwsze miejsce w grupie. Piłkarze dobrą formę będą chcieli podtrzymać również w październiku.

"Biało-Czerwoni" najpierw zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią. Spotkanie to odbędzie się już w czwartek, 9 października. Zdecydowanie ważniejsza będzie jednak rywalizacja z Litwą trzy dni później (12 października). Mecz ten odbędzie się w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata, które w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Pierwsze spotkanie z Litwinami na obiekcie w Warszawie było bardzo nerwowe i zakończyło się skromnym wynikiem 1:0. Rewanż zapowiada się jednak nieco lepiej. Polacy będą zdecydowanym faworytem tego meczu i każdy inny wynik, niż zwycięstwo naszej kadry będzie sporą sensacją.

Podobnego zdania jest Grzegorz Krychowiak, czyli były reprezentant kraju. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że z takimi drużynami, jak Litwa trzeba zdobywać trzy punkty. Wskazał również, że Polska nie zachwyci stylem gry, ponieważ nigdy tak nie grała.

- Gdybyśmy nie myśleli o zwycięstwie z Litwą, to coś byłoby nie tak. Z takimi drużynami trzeba zdobywać trzy punkty, nieważne, w jaki sposób. Wiem z własnego doświadczenia, że mecze takiego rodzaju nic nie dają, bo należy po prostu zwyciężyć. Jednocześnie ma się więcej do stracenia niż do zyskania. Nie będzie to spotkanie w rewelacyjnym stylu, ponieważ my nigdy tak nie graliśmy - powiedział.

Krychowiak postawił cel reprezentacji, presja nałożona

Pomocnik postawił również cel, jaki powinna wykonać drużyna narodowa. Jego zdaniem Polska powinna zakwalifikować się do głównego turnieju. W przypadku awansu byłby to szósty wielki turniej z rzędu, w którym wzięłaby udział od 2016 roku.

Nie ukrywam, wypadałoby się zakwalifikować. Reprezentacja grała w ostatnich latach na każdego rodzaju imprezie - czy mistrzostwach Europy, czy świata. Awans to teraz też jest minimum

Jak już wspomnieliśmy, nim Polska zmierzy się z Litwą (12.10) zagra towarzyskie starcie z Nową Zelandią. Rywalizacja odbędzie się już w czwartek, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

DJB: Zasłużona krytyka Legii po pierwszej kolejce Ligi Konferencji. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Grzegorz Krychowiak AFP

Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Jan Urban STANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJI AFP/Newspix