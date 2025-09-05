Kowalczyk nie wytrzymał po remisie z Holandią. Porównał Urbana do Michniewicza

Na bardzo ważne wyjazdowe spotkania eliminacji mistrzostw świata z Holandią przypadł debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Sytuacja naszych piłkarzy w tabeli grupy G nie była najlepsza, co zawdzięczamy bardzo kiepskiej postawie i porażce 1:2 w czerwcowym spotkaniu z Finlandią.

Podstawowym celem w Rotterdamie było zdobycie, chociażby punktu. I to się finalnie udało, chociaż Holendrzy mieli bardzo wiele okazji na to, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W pierwszej połowie z dobrej strony pokazywał się bramkarz polskiej kadry Łukasz Skorupski. Niestety, popełnił jeden błąd, za który Polacy zapłacili najwyższą cenę. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarz Bolognii pokusił się o odważne wyjście z bramki. Na jego nieszczęście nie zdołał sięgnąć piłki, a ta trafiła do niepilnowanego Denzela Dumfriesa. Holender otrzymał od przeciwników na tyle dużo miejsca, że z ostrego kąta zdołał wpakować futbolówkę głową do pustej bramki.

Po przerwie Holendrzy wciąż mieli przewagę, lecz ostatecznie nie udało im się utrzymać korzystnego dla nich rezultatu do ostatniego gwizdka arbitra. Bohaterem "Biało-Czerwonych" okazał się Matty Cash. Defensor Aston Villi w 80. minucie popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu, którym kompletnie zaskoczył holenderskiego golkipera Barta Verbruggena.

Kowalczyk nie zachwycał się debiutem Urbana. "My nie chcieliśmy grać w piłkę"

Za swój debiut w nowej roli Jan Urban zebrał pozytywne recenzje, zwłaszcza biorąc pod uwagę korzystny wynik oraz odrobienie strat w końcówce spotkania. Nieco innego zdania był Wojciech Kowalczyk, który na łamach "Kanału Zero" krótko ocenił czwartkowe spotkanie.

- To nie było jakieś widowisko, w Ekstraklasie lepsze są. Ale wynik dobry. Ja żadnej odwagi nie widziałem przez 90 minut, oddaliśmy jeden celny strzał na bramkę. My nie chcieliśmy grać w piłkę w tym spotkaniu, my się w ogóle nie otworzyliśmy. Czesiu Michniewicz zostałby za taki mecz przeklęty w Polsce. Mnie się wydaje, że Janek Urban zagrał identyczny, tak samo słabo jeżeli chodzi o konstruowanie akcji - stwierdził były reprezentant Polski.

W starciu z Holandią do reprezentacji Polski wrócił Robert Lewandowski. Przypomnijmy, napastnik FC Barcelony po czerwcowej decyzji Michała Probierza odbierającej mu opaskę kapitana zrezygnował z gry w narodowych barwach. Za rządów Jana Urbana "Lewy" nie miał żadnych wątpliwości, by do kadry wrócić. Dodatkowo nowy selekcjoner szybko przywrócił mu funkcję kapitana.

Nie było to łatwe spotkanie dla kapitana, który z boiska zszedł już w 63. minucie. Na murawie zastąpił go Karol Świderski. Lewandowski nie otrzymał za to spotkanie zbyt dobrych recenzji. Wtórował im Kowalczyk, który na łamach "Kanału Zero" nie wystawił "Lewemu" zbyt dobrej noty, co uargumentował w rozmowie z innymi gośćmi pomeczowego programu. - Wyobraź sobie, że Karol Świderski, który wszedł, dostał jedną długą piłkę, przyjął ją, zgasił, zabrał i się utrzymał przy tym. Lewandowski był raz kopnięty. Nie dał nam nic dzisiaj poza tym, że był na boisku - wypalił medalista olimpijski z 1992 roku.

Kowalczyk niezbyt przychylnie ocenił także postawę środka pola, do którego w czwartek Urban desygnował Bartosza Slisza, Sebastiana Szymańskiego oraz Piotra Zielińskiego. - Całkowicie przegraliśmy środek pola, dla mnie ta trójka w środku pola to było nieporozumienie - skwitował Kowalczyk.

Kolejnym meczem reprezentacji Polski będzie niedzielne spotkanie z Finlandią, które może okazać się kluczowe w kontekście walki o awans na przyszłoroczny mundial. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Czesław Michniewicz i Jan Urban MICHAL STANCZYK / CYFRASPORT Newspix.pl

Wojciech Kowalczyk i Hector Bellerin Archiwum prywatne AFP