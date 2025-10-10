Kowalczyk grzmi po meczu z Nową Zelandią, Urban zrównany z ziemią. Mocne słowa
W czwartek piłkarska reprezentacja Polski ograła w meczu towarzyskim Nową Zelandię 1:0. Spotkanie było szansą dla zawodników spoza wyjściowej "11" do pokazania się, bowiem Jan Urban postanowił prawie w całości odmienić skład. Zdaniem wielu ekspertów decyzja ta była błędem, a mecz wobec tego nie miał najmniejszego sensu. W podobnym tonie wypowiedział się Wojciech Kowalczyk, który jasno określił się po ostatnim gwizdku. Nie zabrakło mocnych słów.
Po miesiącu przerwy do gry wróciła piłkarska reprezentacja Polski. Podczas październikowego zgrupowania podopieczni Jana Urbana najpierw zmierzyli się towarzysko z Nową Zelandią. Selekcjoner postanowił dokonać wielu zmian i dał szansę zawodnikom, którzy do tej pory za jego kadencji nie mieli zbytnio okazji do pokazania się.
Mimo to "Biało-Czerwoni" wygrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie 1:0, a bohaterem meczu został Piotr Zieliński, który strzelił jedynego gola w całym spotkaniu. Niedługo po ostatnim gwizdku w internecie zaczęły pojawiać się zróżnicowane opinie.
Krytycznie wokół decyzji Jana Urbana o wystawieniu rezerwowych graczy wypowiedział się Wojciech Kowalczyk. Zdaniem byłego piłkarza był to ogromny szok, bowiem selekcjoner podobnie, jak poprzednicy nie ma zbyt wiele czasu na eksperymentowanie.
- Co zrobił Janek Urban z tą reprezentacją, to mnie zszokowało, bo na to nie liczyłem. Mamy do czynienia z reprezentacją Polski i mam nadzieję, że selekcjoner nie powie, że braknie mu czasu. On wie doskonale, że nie ma czasu i jeżeli go nie ma, to chłopie, nie kombinujesz - powiedział na antenie Kanału Zero.
Na tym jednak nie skończył, bowiem jego zdaniem wystawienie takiej linii obrony i pomocy to marnowanie czasu. Zdradził również, że obecność w podstawowej "11" Krzysztofa Piątka również było pomyłką.
- Ta linia obrony i pomocy nigdy w życiu nie zagra ze sobą. Wystawił na "dziewiątce" Krzysztofa Piątka, który na meczu z Holandią siedział na trybunach, a z Litwą nie zagrał nawet minuty. Dla mnie Urban zmarnował czas - kontynuował.
Kowalczyk grzmi po decyzji Urbana. Mocne słowa
Co więcej, Kowalczyk domagał się w zespole na Nową Zelandię, chociażby jednego gracza z duetu stoperów z FC Porto, Jana Bednarka, bądź Jakuba Kiwiora. Wszystko ze względu na poważne problemy linii obrony Polaków w ostatnich latach.
Jeżeli robimy jakieś szukanie, sprawdzanie zawodników, to róbmy to na ich pozycjach. Nigdy bym nie ruszał linii obrony. Wiem, że dwóch zawodników w Porto gra dużo i oni będą grać dużo, ale ja chcę jednego z nich widzieć w składzie reprezentacji Polski na mecz z Nową Zelandią
- Wiśniewski nie może grać z Kędziorą, bo Kędziora nie będzie grać nigdy w pierwszym składzie. Mieliśmy największe pretensje do naszej defensywy przez ostatnie lata. Ja się nie zgodzę z Janem Urbanem - zakończył.
Teraz reprezentację Polski czeka wyjazd do Kowna, gdzie w niedzielę 12 października w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata zmierzy się z Litwą.