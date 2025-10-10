Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kowalczyk grzmi po meczu z Nową Zelandią, Urban zrównany z ziemią. Mocne słowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W czwartek piłkarska reprezentacja Polski ograła w meczu towarzyskim Nową Zelandię 1:0. Spotkanie było szansą dla zawodników spoza wyjściowej "11" do pokazania się, bowiem Jan Urban postanowił prawie w całości odmienić skład. Zdaniem wielu ekspertów decyzja ta była błędem, a mecz wobec tego nie miał najmniejszego sensu. W podobnym tonie wypowiedział się Wojciech Kowalczyk, który jasno określił się po ostatnim gwizdku. Nie zabrakło mocnych słów.

Wojciech Kowalczyk i Jan Urban
Wojciech Kowalczyk i Jan UrbanMARCIN SELERSKI/FOTOPYK/NEWSPIX.PL/PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po miesiącu przerwy do gry wróciła piłkarska reprezentacja Polski. Podczas październikowego zgrupowania podopieczni Jana Urbana najpierw zmierzyli się towarzysko z Nową Zelandią. Selekcjoner postanowił dokonać wielu zmian i dał szansę zawodnikom, którzy do tej pory za jego kadencji nie mieli zbytnio okazji do pokazania się.

Mimo to "Biało-Czerwoni" wygrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie 1:0, a bohaterem meczu został Piotr Zieliński, który strzelił jedynego gola w całym spotkaniu. Niedługo po ostatnim gwizdku w internecie zaczęły pojawiać się zróżnicowane opinie.

Krytycznie wokół decyzji Jana Urbana o wystawieniu rezerwowych graczy wypowiedział się Wojciech Kowalczyk. Zdaniem byłego piłkarza był to ogromny szok, bowiem selekcjoner podobnie, jak poprzednicy nie ma zbyt wiele czasu na eksperymentowanie.

    - Co zrobił Janek Urban z tą reprezentacją, to mnie zszokowało, bo na to nie liczyłem. Mamy do czynienia z reprezentacją Polski i mam nadzieję, że selekcjoner nie powie, że braknie mu czasu. On wie doskonale, że nie ma czasu i jeżeli go nie ma, to chłopie, nie kombinujesz - powiedział na antenie Kanału Zero.

    Na tym jednak nie skończył, bowiem jego zdaniem wystawienie takiej linii obrony i pomocy to marnowanie czasu. Zdradził również, że obecność w podstawowej "11" Krzysztofa Piątka również było pomyłką.

    - Ta linia obrony i pomocy nigdy w życiu nie zagra ze sobą. Wystawił na "dziewiątce" Krzysztofa Piątka, który na meczu z Holandią siedział na trybunach, a z Litwą nie zagrał nawet minuty. Dla mnie Urban zmarnował czas - kontynuował.

    Kowalczyk grzmi po decyzji Urbana. Mocne słowa

    Co więcej, Kowalczyk domagał się w zespole na Nową Zelandię, chociażby jednego gracza z duetu stoperów z FC Porto, Jana Bednarka, bądź Jakuba Kiwiora. Wszystko ze względu na poważne problemy linii obrony Polaków w ostatnich latach.

    Jeżeli robimy jakieś szukanie, sprawdzanie zawodników, to róbmy to na ich pozycjach. Nigdy bym nie ruszał linii obrony. Wiem, że dwóch zawodników w Porto gra dużo i oni będą grać dużo, ale ja chcę jednego z nich widzieć w składzie reprezentacji Polski na mecz z Nową Zelandią
    dodaje.

      - Wiśniewski nie może grać z Kędziorą, bo Kędziora nie będzie grać nigdy w pierwszym składzie. Mieliśmy największe pretensje do naszej defensywy przez ostatnie lata. Ja się nie zgodzę z Janem Urbanem - zakończył.

      Teraz reprezentację Polski czeka wyjazd do Kowna, gdzie w niedzielę 12 października w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata zmierzy się z Litwą.

