Dzień po meczu drużyny Jana Urbana do gry wkroczy nasza młodzieżówka. Reprezentacja Polski do lat 21. pod wodzą Jerzego Brzęczka w piątek o godz. 18:00 zagra z Czarnogórą w trzecim meczu eliminacji mistrzostw Europy.

Dzień przed tym spotkaniem odbył się trening, podczas którego kontuzji doznał jeden z kluczowych zawodników. Mowa o Sławomirze Abramowiczu. 21-latek jest podstawowym bramkarzem, nie tylko w kadrze, ale również w Jagiellonii Białystok. Wieści o jego urazie przekazał rzecznik prasowy młodzieżowej reprezentacji.

Roman Kołtoń: Jan Urban nie zagra Edwarda Iordanescu Polsat Sport

Co za pech. Abramowicz wypada z gry, zaraz przed meczem z Czarnogórą

- Niestety muszę zacząć od złych informacji, nawet bardzo złych. Wczoraj, na ostatnim przedmeczowym treningu kontuzji doznał Sławomir Abramowicz. Niewykluczone, że Sławek wypadnie na ładnych kilka tygodni. Udał się na badanie rezonansem magnetycznym - powiedział Szymon Tomasik na kanale "Meczyki".

- To jest uraz więzadłowy w łokciu. To było niefortunne zdarzenie z Igorem Drapińskim. To złe wieści dla kibiców Jagiellonii, oczywiście dla reprezentacji Polski U-21 również - słyszymy.

Zgodnie z pierwszymi diagnozami Abramowicz może wypaść z gry na nawet 6-8 tygodni. Brzęczek ma do dyspozycji Marcela Łubika i Aleksandra Bobka. Jak ujawnił rzecznik, selekcjoner przed piątkowym meczem chce awaryjnie dowołać jeszcze jednego golkipera.

W dwóch poprzednich spotkaniach eliminacyjnych - przeciwko Macedonii Północnej (3:0) i Armenii (4:0) - to Sławomir Abramowicz stanął między słupkami. Tym razem selekcjoner nie będzie mógł skorzystać ze swojego podstawowego bramkarza. W tym sezonie 21-latek łącznie rozegrał w barwach Jagiellonii aż 17 meczów. Zachował w nich sześć czystych kont.

Jerzy Brzęczek Michal Dubiel/REPORTER East News

Sławomir Abramowicz PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl