Koszmarne wieści dotarły do Urbana. Najpierw Bednarek, potem Cash. Są wyniki badań

Reprezentacja Polski juz niebawem rozegra najważniejsze mecze w 2026 roku. Biało-Czerwoni powalczą o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Do tego momentu zostały równe trzy tygodnie. Jan Urban bez wątpienia musi mieć już w głowie zawodników, którzy zagrają w tych meczach.

Jego plany mogą się jednak zmieniać w związku z problemami zdrowotnymi kadrowiczów. Te ostatnio niestety są częste. Na przestrzeni kilku dni selekcjoner dostał wieści o kontuzjach: Roberta Lewandowskiego, Jana Bednarka oraz Matty'ego Casha. Bez wątpienia mowa o trzech pewniakach do gry w pierwszym składzie.

Cash kontuzjowany. Są wyniki badań

W przypadku Lewandowskiego wystarczyło zrobienie specjalnej maski, w której będzie grał. Jeśli chodzi o Bednarka, tu również skończyło się na strachu. Obrońca nie złamał żeber i niebawem wróci do gry. Pozostała już więc tylko obawa o zdrowie prawego obrońcy Aston Villi.

Na całe szczęście w tym przypadku również skończyło się na strachu, bo kontuzja mięśniowa to zawsze spory niepokój. Polak przeszedł w czwartek badania, które wykluczyły poważną kontuzję. O szczegółach poinformował dziennikarz portalu "The Athletic" Jacob Tanswell.

"Matty Cash przeszedł dziś badania po kontuzji łydki, której doznał w przegranym przez Villa meczu u siebie z Chelsea 4:1. Wyniki odzwierciedlają odczucia po meczu - nie oczekuje się, że będzie pauzował zbyt długo, Cash powinien być gotowy na występ w Lille w przyszłym tygodniu" - przekazał żurnalista.

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash, Robert Lewandowski, Jan Bednarek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

