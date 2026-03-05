!criticalCSS &&

Koszmarne wieści dotarły do Urbana. Najpierw Bednarek, potem Cash. Są wyniki badań

Rafał Sierhej

Jan Urban w ostatnich dniach z pewnością najadł się sporo stresu. Do selekcjonera bez wątpienia dotarły niepokojące informacje o kontuzji dwóch filarów drużyny - Jana Bednarka i Matty'ego Casha. Ich potencjalna nieobecność w meczach barażowych o mundial byłaby dramatem. Poznaliśmy już wyniki badań naszych reprezentantów.

Matty Cash
Matty Cash w meczu z HolandiąGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Reprezentacja Polski juz niebawem rozegra najważniejsze mecze w 2026 roku. Biało-Czerwoni powalczą o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Do tego momentu zostały równe trzy tygodnie. Jan Urban bez wątpienia musi mieć już w głowie zawodników, którzy zagrają w tych meczach.

Jego plany mogą się jednak zmieniać w związku z problemami zdrowotnymi kadrowiczów. Te ostatnio niestety są częste. Na przestrzeni kilku dni selekcjoner dostał wieści o kontuzjach: Roberta Lewandowskiego, Jana Bednarka oraz Matty'ego Casha. Bez wątpienia mowa o trzech pewniakach do gry w pierwszym składzie.

Cash kontuzjowany. Są wyniki badań

W przypadku Lewandowskiego wystarczyło zrobienie specjalnej maski, w której będzie grał. Jeśli chodzi o Bednarka, tu również skończyło się na strachu. Obrońca nie złamał żeber i niebawem wróci do gry. Pozostała już więc tylko obawa o zdrowie prawego obrońcy Aston Villi. 

Na całe szczęście w tym przypadku również skończyło się na strachu, bo kontuzja mięśniowa to zawsze spory niepokój. Polak przeszedł w czwartek badania, które wykluczyły poważną kontuzję. O szczegółach poinformował dziennikarz portalu "The Athletic" Jacob Tanswell.

"Matty Cash przeszedł dziś badania po kontuzji łydki, której doznał w przegranym przez Villa meczu u siebie z Chelsea 4:1. Wyniki odzwierciedlają odczucia po meczu - nie oczekuje się, że będzie pauzował zbyt długo, Cash powinien być gotowy na występ w Lille w przyszłym tygodniu" - przekazał żurnalista.

Trener w garniturze rozmawia z piłkarzem reprezentacji Polski ubranym w biały strój z czerwonymi akcentami, na tle kibiców w pomarańczowych barwach.
Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Matty Cash, Robert Lewandowski, Jan Bednarek
Matty Cash, Robert Lewandowski, Jan BednarekAndrzej Iwanczuk / REPORTEREast News
Trzech mężczyzn stojących obok siebie na tle stadionu piłkarskiego, dwóch z nich ubranych w czerwone dresy z logotypem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz sponsorów, środkowy w ciemnej koszuli, skupieni i poważni.
Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
