Koszmarne wieści dla Jana Urbana. Gorzej być nie mogło. Jest oficjalny komunikat

Rafał Sierhej

Jan Urban po losowaniu ścieżki barażowej dla reprezentacji Polski podkreślał, że w jego głowie jest już ułożenie linii defensywnej zespołu. Jako filary wymieniał wówczas: Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Matty'ego Casha. Sytuacja jednego z nich niespodziewanie zrobiła się trudna. Klub wydał oficjalny komunikat, informując o kontuzji.

Mężczyzna w garniturze i okularach stoi na tle ścianki sponsorskiej, wygląda na zamyślonego, opierając rękę o twarz.
Jan UrbanFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Jan Urban przejął reprezentację Polski, gdy ta znajdowała się w trudnym położeniu. Kurs tego okrętu nowy selekcjoner wyprostował na tyle, że do meczów barażowych o mundial 2026 Biało-Czerwoni awansowali bez większych kłopotów. Kwestią, która rozstrzygała się na ostatniej prostej było to, z którego koszyka będą losowani Polacy.

Ostatecznie Polakom nie udało się wskoczyć do pierwszego koszyka i kulka z napisem "Polska" trafiła do tego tego drugiego. Los był dla naszej kadry względnie łaskawy. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana w półfinale w Warszawie zmierzy się z Albanią, a w potencjalnym finale na wyjeździe zagra z Ukrainą lub Szwecją.

Na papierze nie wygląda to na ścieżkę niemożliwą do przebrnięcia. Na papierze Jan Urban ma także skonstruowaną swoją defensywę. Selekcjoner zaraz po losowaniu wymieniał filary tej formacji. W tym gronie znalazło się trzech piłkarzy. Mowa o Janie Bednarku, Jakubie Kiwiorze oraz Mattym Cashu.

Może się jednak okazać, że pierwotny plan selekcjoner będzie musiał zmodyfikować. Z Portugalii płyną bowiem przykre wieści, w kontekście Jakuba Kiwiora. "Jakub Kiwior, który opuścił boisko w drugiej połowie meczu ze Sportingiem (1:1), doznał kontuzji mięśnia prawego uda. Polski obrońca został wpisany na listę kontuzjowanych w FC Porto i będzie monitorowany przez Dział Medyczny" - czytamy w komunikacie.

Trener w garniturze rozmawia z piłkarzem reprezentacji Polski ubranym w biały strój z czerwonymi akcentami, na tle kibiców w pomarańczowych barwach.
Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025)Grzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze gestykuluje energicznie na zielonym boisku piłkarskim, w tle rozmazana widownia oraz reklamy przy linii bocznej.
Jn Urban podczas meczu z FinlandiąGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
