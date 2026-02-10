Koszmarne wieści dla Jana Urbana. Gorzej być nie mogło. Jest oficjalny komunikat

Jan Urban przejął reprezentację Polski, gdy ta znajdowała się w trudnym położeniu. Kurs tego okrętu nowy selekcjoner wyprostował na tyle, że do meczów barażowych o mundial 2026 Biało-Czerwoni awansowali bez większych kłopotów. Kwestią, która rozstrzygała się na ostatniej prostej było to, z którego koszyka będą losowani Polacy.

Ostatecznie Polakom nie udało się wskoczyć do pierwszego koszyka i kulka z napisem "Polska" trafiła do tego tego drugiego. Los był dla naszej kadry względnie łaskawy. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana w półfinale w Warszawie zmierzy się z Albanią, a w potencjalnym finale na wyjeździe zagra z Ukrainą lub Szwecją.

Na papierze nie wygląda to na ścieżkę niemożliwą do przebrnięcia. Na papierze Jan Urban ma także skonstruowaną swoją defensywę. Selekcjoner zaraz po losowaniu wymieniał filary tej formacji. W tym gronie znalazło się trzech piłkarzy. Mowa o Janie Bednarku, Jakubie Kiwiorze oraz Mattym Cashu.

Może się jednak okazać, że pierwotny plan selekcjoner będzie musiał zmodyfikować. Z Portugalii płyną bowiem przykre wieści, w kontekście Jakuba Kiwiora. "Jakub Kiwior, który opuścił boisko w drugiej połowie meczu ze Sportingiem (1:1), doznał kontuzji mięśnia prawego uda. Polski obrońca został wpisany na listę kontuzjowanych w FC Porto i będzie monitorowany przez Dział Medyczny" - czytamy w komunikacie.

Rozwiń

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Zbigniew Bródka: Jesteśmy zaskoczeni tą słabszą dyspozycją, szczególnie w sztafecie mieszanej Polsat Sport