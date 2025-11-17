Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar Zalewskiego i Urbana na Malcie. Filar kadry błyskawicznie wykluczony

Rafał Sierhej

Przed spotkaniem ósmej serii gier eliminacji mistrzostw świata 2026 z Maltą jasne było, że kilku piłkarzy reprezentacji Polski musi uważać na żółte kartki. Mowa o filarach drużyny, jak Nicola Zalewski czy Piotr Zieliński. Obaj zagrali w tym spotkaniu od początku, a Nicola już w 18. minucie wykluczył się z kolejnego spotkania.

Jan Urban i Nicola Zalewski
Jan Urban i Nicola ZalewskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W meczu siódmej kolejki eliminacji do mistrzostw świata Jan Urban musiał radzić sobie kilku swoich bardzo ważnych piłkarzy. W spotkaniu z Holandią selekcjoner nie mógł skorzystać z kontuzjowanych: Jana Bednarka czy Łukasza Skorupskiego, ale to nie koniec osłabień, jakie widzieliśmy w Warszawie.

Z Holendrami nie wystąpili bowiem także: Bartosz Slisz oraz Przemysław Wiśniewski. Obaj byli zawieszeni za nadmiar żółtych kartek. Spotkanie na PGE Narodowym z żółtymi kartkami zakończyli: Jan Ziółkowski oraz Piotr Zieliński. To sprawiało, że obaj musieli uważać na potencjalne napomnienie na Malcie.

Zalewski z kartką. Przegapi półfinał barażów

W gronie tych, którzy ze szczególną ostrożnością powinni podchodzić do rywalizacji z Maltańczykami, był także Nicola Zalewski. Kartka dla któregokolwiek z nich oznaczała bowiem zawieszenie na pierwsze spotkanie barażów. Niestety już w 18. minucie meczu jasne stało się, że nie uda się tego uniknąć.

Sędzia Pajac uznał bowiem, że atak Nicoli Zalewskiego w środku pola zasłużył na ukaranie naszego pomocnika żółtym kartonikiem. To oznacza, że Polak nie zagra w pierwszym spotkaniu barażowym, co tworzy nowy problem dla Jana Urbana, który z Zalewskiego bardzo chętnie korzysta.

Po lewej stronie piłkarz w stroju reprezentacji Polski podczas przygotowań na boisku, po prawej trener w ciemnej koszuli z założonymi rękami, skupiony na obserwacji wydarzeń.
Piotr Zieliński i Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER, ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan
Nicola Zalewski w barwach Interu MediolanIPA Sport/ABACA/Abaca/East NewsEast News
Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach Interu
Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach InteruGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP / NICOLO CAMPO / AFPAFP

