W meczu siódmej kolejki eliminacji do mistrzostw świata Jan Urban musiał radzić sobie kilku swoich bardzo ważnych piłkarzy. W spotkaniu z Holandią selekcjoner nie mógł skorzystać z kontuzjowanych: Jana Bednarka czy Łukasza Skorupskiego, ale to nie koniec osłabień, jakie widzieliśmy w Warszawie.

Z Holendrami nie wystąpili bowiem także: Bartosz Slisz oraz Przemysław Wiśniewski. Obaj byli zawieszeni za nadmiar żółtych kartek. Spotkanie na PGE Narodowym z żółtymi kartkami zakończyli: Jan Ziółkowski oraz Piotr Zieliński. To sprawiało, że obaj musieli uważać na potencjalne napomnienie na Malcie.

Zalewski z kartką. Przegapi półfinał barażów

W gronie tych, którzy ze szczególną ostrożnością powinni podchodzić do rywalizacji z Maltańczykami, był także Nicola Zalewski. Kartka dla któregokolwiek z nich oznaczała bowiem zawieszenie na pierwsze spotkanie barażów. Niestety już w 18. minucie meczu jasne stało się, że nie uda się tego uniknąć.

Sędzia Pajac uznał bowiem, że atak Nicoli Zalewskiego w środku pola zasłużył na ukaranie naszego pomocnika żółtym kartonikiem. To oznacza, że Polak nie zagra w pierwszym spotkaniu barażowym, co tworzy nowy problem dla Jana Urbana, który z Zalewskiego bardzo chętnie korzysta.

Piotr Zieliński i Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER, ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach Interu Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP / NICOLO CAMPO / AFP AFP