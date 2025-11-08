Koszmar Urbana. Napastnik reprezentacji Polski kontuzjowany. Trwa walka z czasem

Obecnie wszystko wskazuje na to, że reprezentacja Polski zajmie drugie miejsce w grupie G eliminacji mistrzostw świata. 14 listopada nasza kadra zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie z Holandią, a na koniec kwalifikacji czeka nas wyjazdowe spotkanie przeciwko Malcie.

Jednym z ważnych zawodników w drużynie od początku kadencji Jana Urbana jest Karol Świderski. 28-latek pojawił się w każdym z czterech dotychczasowych meczów jako zmiennik. Nic dziwnego, że otrzymał powołanie na zbliżające się zgrupowanie "Biało-Czerwonych".

Hajto i Kołtoń o kontuzji "Lewego": Nie będzie gotowy na mecz z Holandią Polsat Sport

Polski napastnik kontuzjowany. Koszmarne wieści dla Urbana

Tymczasem niewykluczone, że selekcjonerowi nie będzie dane umieścić jego nazwiska w kadrze meczowej na starcia z Holendrami i Maltańczykami. W piątek klub Świderskiego, czyli Panathinaikos, poinformował o urazie polskiego napastnika i nieobecności na piątkowym treningu.

"Świderski został objęty leczeniem po naciągnięciu mięśnia" - czytamy. Kontuzji nasz rodak najprawdopodobniej doznał podczas ostatniego spotkania w Lidze Europy przeciwko Malmo FF (1:0) na wyjeździe. Został wówczas zmieniony po pierwszej połowie.

Początkowo wydawało się, że powodem takiej decyzji Rafaela Beniteza była kiepska forma 28-latka, który w 20. minucie zmarnował rzut karny. Teraz wiele wskazuje na to, że chodziło o jego problemy zdrowotne.

Według greckich mediów, takich jak m.in. portal antenna.gr, Karol Świderski naciągnął mięsień dwugłowy uda. Ponoć leczenie ma potrwać około dziesięciu dni. W takiej sytuacji 28-latek może opuścić wspomniane mecze reprezentacji Polski. W niedzielę Panathinaikos zagra z PAOK-iem w 10. kolejce (byłym pracodawcą naszego piłkarza). Występ Świderskiego w tym spotkaniu jest bardzo mało prawdopodobny. Dlatego też może zabraknąć go na zgrupowaniu kadry. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych dniach.

Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, będzie to wielka strata dla Urbana. Posucha wśród napastników jest ogromna. Co więcej, Karol Świderski jest w świetnej dyspozycji. W tym sezonie rozegrał w sumie 18 meczów, w których strzelił siedem goli.

Karol Świderski (z lewej) zbiera bardzo pozytywne recenzje za swoją grę dla Panathinaikosu Foto Olimpik AFP

Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Beata Zawrzel AFP

Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News