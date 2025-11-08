Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar Urbana. Napastnik reprezentacji Polski kontuzjowany. Trwa walka z czasem

Już tylko niecały tydzień dzieli nas od przedostatniego spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata przeciwko Holandii. Trzy dni później kwalifikacje zakończą się starciem z Maltą. Bardzo możliwe, że w obu tych meczach Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z jednego z napastników, który nabawił się urazu. O jego kontuzji poinformował sam klub.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że reprezentacja Polski zajmie drugie miejsce w grupie G eliminacji mistrzostw świata. 14 listopada nasza kadra zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie z Holandią, a na koniec kwalifikacji czeka nas wyjazdowe spotkanie przeciwko Malcie.

Jednym z ważnych zawodników w drużynie od początku kadencji Jana Urbana jest Karol Świderski. 28-latek pojawił się w każdym z czterech dotychczasowych meczów jako zmiennik. Nic dziwnego, że otrzymał powołanie na zbliżające się zgrupowanie "Biało-Czerwonych".

Hajto i Kołtoń o kontuzji "Lewego": Nie będzie gotowy na mecz z HolandiąPolsat Sport

Polski napastnik kontuzjowany. Koszmarne wieści dla Urbana

Tymczasem niewykluczone, że selekcjonerowi nie będzie dane umieścić jego nazwiska w kadrze meczowej na starcia z Holendrami i Maltańczykami. W piątek klub Świderskiego, czyli Panathinaikos, poinformował o urazie polskiego napastnika i nieobecności na piątkowym treningu.

"Świderski został objęty leczeniem po naciągnięciu mięśnia" - czytamy. Kontuzji nasz rodak najprawdopodobniej doznał podczas ostatniego spotkania w Lidze Europy przeciwko Malmo FF (1:0) na wyjeździe. Został wówczas zmieniony po pierwszej połowie.

Początkowo wydawało się, że powodem takiej decyzji Rafaela Beniteza była kiepska forma 28-latka, który w 20. minucie zmarnował rzut karny. Teraz wiele wskazuje na to, że chodziło o jego problemy zdrowotne.

    Według greckich mediów, takich jak m.in. portal antenna.gr, Karol Świderski naciągnął mięsień dwugłowy uda. Ponoć leczenie ma potrwać około dziesięciu dni. W takiej sytuacji 28-latek może opuścić wspomniane mecze reprezentacji Polski. W niedzielę Panathinaikos zagra z PAOK-iem w 10. kolejce (byłym pracodawcą naszego piłkarza). Występ Świderskiego w tym spotkaniu jest bardzo mało prawdopodobny. Dlatego też może zabraknąć go na zgrupowaniu kadry. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych dniach.

    Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, będzie to wielka strata dla Urbana. Posucha wśród napastników jest ogromna. Co więcej, Karol Świderski jest w świetnej dyspozycji. W tym sezonie rozegrał w sumie 18 meczów, w których strzelił siedem goli.

    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje wspólnie na boisku, jeden z zawodników z opaską kapitana wymienia uścisk dłoni z kolegą z drużyny, w tle rozmyta publiczność stadionu.
    Karol Świderski (z lewej) zbiera bardzo pozytywne recenzje za swoją grę dla PanathinaikosuFoto OlimpikAFP
    Mężczyzna w czerwonej bluzie z orzełkiem na piersi siedzi przy stole konferencyjnym, mówi do mikrofonu, w tle tablica z logotypami sponsorów.
    Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Beata ZawrzelAFP
    Trzech piłkarzy w białych strojach z orłem na piersi i czerwonymi akcentami stoi na murawie, skoncentrowani na grze, w tle widoczni kibice i zawodnicy drużyny przeciwnej w czerwonych strojach.
    Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol ŚwiderskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

